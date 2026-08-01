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聯合報黑白集／無效的答案

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/中聯' rel='中聯' data-rel='/2/257523' class='tag'><strong>中聯</strong></a>油脂<a href='/search/tagging/2/苯駢芘' rel='苯駢芘' data-rel='/2/257050' class='tag'><strong>苯駢芘</strong></a>致癌油事件，上月27日由衛福部長<a href='/search/tagging/2/石崇良' rel='石崇良' data-rel='/2/169995' class='tag'><strong>石崇良</strong></a>（左起）、政務委員<a href='/search/tagging/2/陳時中' rel='陳時中' data-rel='/2/124476' class='tag'><strong>陳時中</strong></a>、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。 聯合報系資料照
中聯油脂苯駢芘致癌油事件，上月27日由衛福部長石崇良（左起）、政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。 聯合報系資料照

政委陳時中和衛福部長石崇良公布「中聯毒油案」調查報告，稱苯駢芘超標，是「高風險原料、製程漏洞、自主檢測失效」三環節同時出錯造成。你若以為真相已經大白，恐怕就大錯特錯，因為這個答案馬上就被驗證是無效的。

原因是，這答案完全無法解釋後續發生的「苦茶油」苯駢芘超標問題。連淨苦茶油是經有機認證的產品，專攻高端生機通路，是採「低溫冷壓」，不同於中聯的高溫精煉，苯駢芘仍超標。這回衛福部說，連淨是進口「中國大陸苦茶籽」來台提煉，可能是上游原料烘乾方式不當所致。

中聯沙拉油要怪罪巴西黃豆和製程漏洞，但連淨苦茶油不能歸咎製程，只能推給大陸苦茶籽釀禍。但真相是什麼？沒想到，問題還沒完。這兩天，講究有機及綠色溯源的永豐餘生技，也驗出其「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘超標。而這「金花小菓」是苦茶樹中的極品，是委託阿里山來吉村的在地農戶契作，特別標榜「在地」。這回，衛福部顯然仍不能怪製程，但它能說是「在地苦茶籽」惹禍嗎？

食油出問題，大家都很驚恐，也希望政府查個水落石出，以免日後再發生。但賴政府查案，卻往往掐頭去尾，只求弄個簡單的答案來敷衍民眾。像這樣，一個苯駢芘，先怪巴西，後怪中國，如今要怪本土小農嗎？要個有效答案很難嗎？

社論 黑白集 石崇良 陳時中 中聯 毒油究責 苯駢芘 苦茶油

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賴政府執政失能，導致毒油、毒駕事件四起，治理始終抓不到要害。國民黨上周發起「反毒油，上凱道」，成功動員群眾上街；明天民間團體發起的「反毒駕」凱道集會，藍營則開放立委自由參加。與此同時，台北市長蔣萬安更拋出「倒閣」主張，但藍營內部似有不同意見；民眾黨主席黃國昌也持質疑看法，認為「倒賴」才是重點。年底選舉當頭，在野黨須準確拿捏，才不致過度動員卻徒勞無功。

聯合報黑白集／無效的答案

政委陳時中和衛福部長石崇良公布「中聯毒油案」調查報告，稱苯駢芘超標，是「高風險原料、製程漏洞、自主檢測失效」三環節同時出錯造成。你若以為真相已經大白，恐怕就大錯特錯，因為這個答案馬上就被驗證是無效的。

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