聯合報黑白集／無效的答案

中聯油脂苯駢芘致癌油事件，上月27日由衛福部長石崇良（左起）、政務委員陳時中、食藥署長姜至剛等公布第三方獨立調查結果。 聯合報系資料照

政委陳時中和衛福部長石崇良公布「中聯毒油案」調查報告，稱苯駢芘超標，是「高風險原料、製程漏洞、自主檢測失效」三環節同時出錯造成。你若以為真相已經大白，恐怕就大錯特錯，因為這個答案馬上就被驗證是無效的。

原因是，這答案完全無法解釋後續發生的「苦茶油」苯駢芘超標問題。連淨苦茶油是經有機認證的產品，專攻高端生機通路，是採「低溫冷壓」，不同於中聯的高溫精煉，苯駢芘仍超標。這回衛福部說，連淨是進口「中國大陸苦茶籽」來台提煉，可能是上游原料烘乾方式不當所致。

中聯沙拉油要怪罪巴西黃豆和製程漏洞，但連淨苦茶油不能歸咎製程，只能推給大陸苦茶籽釀禍。但真相是什麼？沒想到，問題還沒完。這兩天，講究有機及綠色溯源的永豐餘生技，也驗出其「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘超標。而這「金花小菓」是苦茶樹中的極品，是委託阿里山來吉村的在地農戶契作，特別標榜「在地」。這回，衛福部顯然仍不能怪製程，但它能說是「在地苦茶籽」惹禍嗎？

食油出問題，大家都很驚恐，也希望政府查個水落石出，以免日後再發生。但賴政府查案，卻往往掐頭去尾，只求弄個簡單的答案來敷衍民眾。像這樣，一個苯駢芘，先怪巴西，後怪中國，如今要怪本土小農嗎？要個有效答案很難嗎？