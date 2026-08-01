聯合報社論／賴政府怠忽施政，在野黨勿掉入大纏鬥陷阱

國民黨上月25日號召民眾上凱道參加「我是人，我反毒台」活動，眾人高舉標語，怒喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」口號，要求政府重視食安。 聯合報系資料照

賴政府執政失能，導致毒油、毒駕事件四起，治理始終抓不到要害。國民黨上周發起「反毒油，上凱道」，成功動員群眾上街；明天民間團體發起的「反毒駕」凱道集會，藍營則開放立委自由參加。與此同時，台北市長蔣萬安更拋出「倒閣」主張，但藍營內部似有不同意見；民眾黨主席黃國昌也持質疑看法，認為「倒賴」才是重點。年底選舉當頭，在野黨須準確拿捏，才不致過度動員卻徒勞無功。

年底九合一選舉，基本上少不了政黨層次的政治攻防，但也不能脫離地方選舉的現實太遠。目前的情況是，民眾對賴政府的無能及失職都心知肚明，希望國家及早擺脫此一泥淖困境；然而，台灣政治板塊有其一定的僵固性和黏著性，並非一朝一夕可以瞬移。也因此，在野陣營向選民訴求「改變現狀」時，必須從民眾的感性和理性出發，而不是以為不斷向執政者揮舞大刀就能克敵制勝。

從這個角度看，最近在野黨問政就出現了同時開闢太多戰線的問題，而各陣線間又缺乏足夠的聯繫與協調，便產生「備多力分」的現象。最明顯的例子是，力拚要在八月七日過關的中央政府總預算案，立法院長韓國瑜在主持朝野協商時不禁動怒，要求非黨團幹部減少發言，因為共有「一千三百多個案子要討論」。這項要求，雖引起若干藍白立委不滿，但也可看出有些立委藉著「海量提案」來杯葛預算，已到了朝野都感到棘手的地步。

雖說監督預算是立委天職，但去年十一月底該過的政府總預算，若多拖了八個月仍無法過關，極可能影響到基層正常行政及地方新興建設。若經民進黨一挑撥，民怨極可能矛頭逆轉，認為都是在野黨惡意杯葛所致。屆時，在野黨不但有理說不清，恐怕連地方選情都受到拖累。如此一來，當自己的政治手段與自己的政治目的背離，還能稱為理性嗎？

以立委翁曉玲為例，她個人即提出二七○個預算刪減或凍結提案，其中有十八個部會的刪減理由一模一樣，是「複製、貼上」處理，難免授人口實。最近，翁曉玲更提議刪減閣揆卓榮泰九至十二月的四個月薪資，理由是他「尸位素餐，毀憲亂政」。減薪的作法，雖能凸顯卓揆的失格，但刪減區區四個月薪水似乎不痛不癢，也無助改變政治現實；相對於它在醞釀過程所需消耗的政治能量，恐怕得不償失。

再看，蔣萬安和盧秀燕最近相繼拋出的「倒閣」主張，同樣也有時機不宜的疑慮。卓榮泰的無能傲慢，民眾皆看在眼裡；但賴總統就是要靠他力撐，這也是事實。就算在野黨集中力量可以扳倒卓榮泰，但卓揆下台時可呈請總統「解散立法院」，意即立院也得面臨重新改選；如此一來，就變成現任立委的風險。蔣、盧二人或許意在為總統大選累積能量，但要付出代價的卻是立委，也難怪有藍委無法苟同。更何況，九合一選舉已經迫在眉睫，在野黨如果還要分心去打倒閣戰，恐怕無法同時兼顧兩個戰場。

觀察目前的情勢，在野黨應先集中力量打好二○二六的地方選舉，派出黨內「人氣王」積極到各地輔選，將幾個比較弱的地區用力補強，才是最大目標。至於對賴政府的監督，則從各個面向保持不懈的監督和鞭策，在凸顯執政者的怠忽無能之餘，要提出自己的專業對策，展現自己的執政企圖與能力。這種作法，絕對要比四處開闢戰場、乃至陷入死纏爛打，更能贏得民眾的欣賞與尊重。此時此刻，在野黨保持與民眾站在一起的同理心，就是致勝不二法門。