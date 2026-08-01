經濟日報社論／地緣經濟碎片化下的台灣新戰略

短期內，受惠於AI算力與先進半導體需求，台灣供應鏈地位不可或缺。路透

全球經貿體系正進入深層轉折點。世界經濟論壇（WEF）於今年報告指出，全球已從成本極小化的全球化時代，轉向「地緣經濟碎片化」新常態。

WEF量化分析顯示，現階段貿易與金融政策割裂，已導致全球GDP每年損失2,130億至3,070億美元，並推升通膨0.2至0.3個百分點；若東西方經濟體持續深度脫鉤，極端情境下全球GDP累計損失恐擴大至6.9兆美元，相當於全球總產出的6.4%。碎片化已由美中競逐擴及歐盟、日本、韓國等主要經濟體，使全球商業規則陷入高度不確定。

所謂「地緣經濟碎片化」（geoeconomic fragmentation），並非全球化終結，而是經濟運作邏輯的改變：企業不再只追求最低成本與最佳分工，更須因應國家安全、供應鏈安全、科技自主等考量，以及出口管制、投資審查、數據治理、碳排規範等制度差異，全球市場由單一市場演變為規則各異的多個經濟圈。

對高度依賴全球分工的台灣而言，此局勢正將我們推入「短多長空」的結構困境。

短期內，受惠於AI算力與先進半導體需求，台灣供應鏈地位不可或缺；但長線「經營成本重組」與「制度風險升高」壓力正逐步累積：友岸外包與在地化迫使台商加速全球產能分散布局，碳關稅、數據在地化、供應鏈盡職調查等制度更使企業成本由製造成本擴大為制度遵循成本。

碎片化改變的不只是成本結構，更重新定義企業競爭力：過去比拚技術、品質、價格與交期，未來則取決於供應鏈韌性、法規遵循、跨境數據治理與全球布局調整能力，企業管理重心須由「效率最佳化」轉向「風險最小化」，董事會必須將地緣政治納入核心決策。當國際貿易規則由多邊自由貿易轉向雙邊區域信任聯盟，台灣若無法在數位貿易、供應鏈韌性、碳管理及跨境數據治理等新興規範上及早接軌，即使擁有世界級製造能力，也可能因制度落差被排除於高價值供應鏈之外。

面對挑戰，企業經營思維必須從「效率極大化」轉向「韌性與合規極大化」。具體而言，上市大型企業應導入即時地緣政治與法規監控系統（追蹤各國出口管制清單、制裁名單更新、碳關稅與ESG申報期限），並援引外部專業顧問或設立內部政經風險分析專責團隊，定期產出風險評級報告，提交董事會納入資本支出與投資決策；同時建立「區域運作、全球協調」營運架構，在北美、歐盟、東協分設區域營運中心，各自因應在地法規與供應鏈要求，總部則統籌全球資源調度與策略一致性，以降低單一市場政策變動衝擊。

在國家戰略層面，政府應從「出口促進」提升至「制度接軌、規則參與與風險治理」。具體作法包括：行政院設立「全球供應鏈戰略指揮中心」，統籌跨部會決策；經濟部建立「供應鏈合規護照」制度，比照歐盟CBAM、美國IRA等主要市場規範，逐項盤點並輔導企業取得合規認證；外交部深化供應鏈外交，與友邦洽簽關鍵原物料與半導體供應鏈合作協議；數位發展部建構跨境數據治理合作機制，協助企業因應歐盟GDPR、美國數據安全法規等跨境傳輸限制；國發會整合跨部會資源，建立涵蓋出口管制、制裁清單、關稅變動的國家級供應鏈風險預警平台，即時推送警訊予受影響產業；經貿談判辦公室則依指揮中心擬定之上層戰略，就雙邊投資保障協定與區域經濟合作框架展開談判。

此外，政府應責成主要科技與經濟智庫成立「海外台商營運風控」研究團隊，持續追蹤全球法規、補貼政策及出口管制變化，定期發布風險評估報告，並建立產業別預警機制與案例資料庫，協助企業由單打獨鬥轉向集體應變、共享情資。

韌性，正在成為下一輪全球競爭中真正的稀缺資產。唯有以制度韌性取代成本優勢，以規則參與取代被動因應，台灣才能將碎片化地緣經濟所增加的成本，轉化為下一波全球競爭中的戰略優勢。