經濟日報社論／Fed新主席華許的蜜月期就此結束

觀察Fed內部與金融市場兩方面的動作，顯示新任主席華許的聲望正快速流失。法新社

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）29日決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%-3.75%，這項決策並不意外。但觀察Fed內部與金融市場兩方面的動作，顯示新任主席華許的聲望正快速流失。

觀察家形容這次會議的決策顯現的是一種「鷹踞式（hawkish hold）」姿態。華許居鷹位，放鷹聲，卻未見鷹撲。華許上任以來一再強調他不能「容忍」通膨居高，但這次會議一方面並未升息，更嚴重的是他對通膨似乎抱持一種自生自滅的態度，也未對利率走向做出政策指引，已令各界嚴重質疑華許對抗通膨的決心。

在Fed內部，12位決策委員中這次有三票反對利率不變，主張應立即升息1碼，比外界預期還多出一票。加上華許成立五個工作小組來推動體制改變，質疑Fed的經濟預測專業，更希望決策官員對外三緘其口，還引進外部人士來檢討Fed的施政，已經引發Fed的內鬥，重量級理事沃勒更公開反對這種少說話的主張。這不僅可能使華許的領導地位與Fed的信譽受損，也令金融市場對Fed的決策展望更加不確定。

再看金融市場反應，利率不變雖使短期公債殖利率小幅下降，但攸關房貸的30年期殖利率卻大幅上升到19年來高點，10年期殖利率也升到2025年元月以來高點，美股更全面大幅下跌。金融市場顯然認為Fed決定等待，而且並未說明在何種情況下Fed將會行動，令外界質疑華許口是行非，光說不練，因而擔憂Fed再度犯下將通膨居高視為「過渡性」現象的錯誤。

Fed維持利率不變的最強基礎，就是6月消費者物價指數（CPI）出現六年來首次下降，年升幅也從5月時的4.2%降為3.5%，主要是因為6月美國與伊朗達成停戰協議，國際油價從95美元下跌到接近70美元；但7月起中東戰局再度升高，油價強勁反彈到90美元附近，美國汽油價格也衝破每加侖4美元，因此7月CPI升幅又可能擴大。

油價動盪不定，使Fed決策官員現在愈來愈將通膨源頭指向人工智慧（AI）榮景，認為美國經濟的供給能力將難以輕易因應AI帶動的新增需求；升息雖影響不了關稅及油價，但可以約束AI以外的需求，能夠減輕供給面緊俏及通膨上升的壓力，因而使Fed內部的「鷹派」聲浪升高。

市場對華許的另一項不滿，在於他對通膨的輕忽態度。第一，華許並未明確說明哪些訊號將使他認為必須升息，只表示官員若認為潛在的通膨走高，則較傾向於緊縮，反之則偏向寬鬆。這話固然沒錯，但卻是廢話。第二，華許表示最近公債殖利率已經上升，顯示金融市場一直在對通膨走勢做出反應；言下之意是市場已經在替Fed打工，因此Fed並無必要升息。這種不負責任的態度，也令市場難以容忍。

華許更一再強調決策官員要少說話，讓市場自己去解讀經濟數據，而不是猜測Fed將如何解讀數據。但這種沉默是金的態度，無疑將在金融市場上製造緊張的氛圍。而且既然一切都由市場自行判斷，則Fed主導貨幣政策的地位與必要性也將下降。

華許5月21日就任以來，運氣相當不錯。油價從5月下旬開始大幅下跌，通膨壓力減輕，給予華許一些喘息的空間。但現在隨著油價大幅回升，華許兩個月來的「蜜月期」已就此結束，諸多挑戰將紛至沓來。

首先，川普賦予華許的任務就是快速且大幅降息，他對華許的耐心很快就會耗盡；無法降息很大一部分固然歸咎於川普，但川普卻不會因此就不對華許施壓。其次，華許雄心勃勃地宣示他將對Fed進行體制改變，但目前並不清楚這種作法的利弊得失，而內部的反彈卻必然升高。第三，美國人工智慧（AI）基礎設施支出龐大，本身就具有通膨性，但對生產力的正面影響究竟有多大卻甚不清楚。再者，華許主張少做政策指引，顯然已經引發投資人的強力反彈；尤其是公債殖利率大幅上升，已使華許陷於被動；等到Fed在市場壓力下被迫升息時，華許又將情何以堪？