經濟日報社論／別讓四貸同堂變成金融破口

AI產業發展造成台股飆漲，帶動近1,500萬人開戶投資台股的熱潮，有些投資人甚至借錢加碼投入股市，引發「四貸同堂」造成信用擴張的不安。聯合報系資料照

AI產業發展造成台股飆漲，帶動近1,500萬人開戶投資台股的熱潮，有些投資人甚至借錢加碼投入股市，引發「四貸同堂」造成信用擴張的不安，最近還有人指出股市有「六貸同堂」的情形，正值股市跌跌不休之際，更增添社會對於監理缺口的疑慮。

金管會針對銀行，6月設下「理財型房貸、股票融資或個人信貸業務成長異常」及「風險指標顯著變化」兩大監理紅線，近期更盯上消費性貸款業務成長快速的銀行，已有七、八家被請「喝咖啡」，說明投資理財周轉金承作情況；若發現風控鬆脫，將隨時啟動專案金檢。

所謂的四貸同堂，是指趁著這波股市飆漲的熱潮，投資人向銀行申請理財型房貸、信用貸款、車貸，或向證券公司申請股票質借或融資，甚至有人同時申請四種理財周轉金，加碼投入股市的異常現象。有人把股市正2 ETF和期貨、選擇權也計入，而稱為「六貸同堂」，其實是錯誤的說法，因為投資人用自己的資金買進正2 ETF，透過期貨等連結，在基金內部發揮槓桿而達到單日正向二倍報酬，並不需要借錢。可能是券商要求此類投資人具備信用交易開戶資格及簽署風險預告，而造成需要融資的誤解，但也代表社會對於投機性資金湧入股市倍感憂慮。

首先，觀察券商的股市融資餘額和股市行情之間的關係，發現1月台股站上3萬點，股市融資餘額即站上5,000億元；4月台股飆漲了約7,000點而直逼4萬點，融資餘額即突破6,000億；5月台股站上4萬點，融資餘額超過7,000億；6月股市創下新高（曾出現史上最高的48,219點），融資餘額也升至8,035億，年增1.6倍，改寫歷史新高紀錄。上述數據顯示，股市行情上漲，造成股市融資餘額增加。此外，本國銀行（不含土銀及輸銀）房貸餘額6月底達11.7兆元，年增4.3%；車貸餘額達2,585億元，年增8%；小額信貸餘額為8,096億元，年增12%，也證實確有部分借款湧入股市的情形。

至於股市融資餘額是否過高，還應檢視融資市值比、融資維持率。台股7月28日大跌2,030點，上市公司市值從143兆降至136兆，上櫃公司市值降為9.6兆，合計約146兆；融資餘額也降至7,262億，占市值比升高到0.5%，勉強算是屬於相對安全區。

但是上市公司融資維持率已從高峰的210%降至163%，上櫃公司的融資維持率已從5月高峰的216%降至156%，但都低於初始維持率166%，代表借款人多已出現虧損；且擔憂股價若續跌，逼近追繳門檻130%，又須支付6%以上的年利率按日計息，可能形成連鎖性的被動賣出股票變現，可能造成更大的虧損。

再觀察銀行的理財型房貸，占整體購屋房貸的比例不高，且只三成投入股市，應該低於券商的融資，銀行在徵信及貸後管理相對審慎。到今年6月底，國銀的房貸逾放比為0.07%，比5月還少。而無擔保放款（包含現金卡、信貸等）受到平均月收入22倍的限制，銀行都會定期複審和稽核。

至於個人多貸同堂的情形，金管會發現此類客戶占整體個人金融客戶數的比例極低，且要求銀行特別加強管控或稽核信用風險。目前，整體放款的逾放比穩定維持在0.14%至0.16%之間，流動性覆蓋比率也遠超過法定標準100%，銀行整體的信用風險，尚在可承受範圍內。

問題是，央行目前重於房市的選擇性信用管制，金管會則重於保障金融業的債權資產品質，又受限於銀行和券商間的融資資料無法連結互通，無從瞭解舉債買股的投資人是否有過度槓桿與違約的風險，值此股市急轉直下之際，可能變成金融和社會問題。因此，對於金管會正積極推動銀行與券商間的「跨業聯防機制」，透過聯徵中心與證交所、櫃買中心在平台上雙向交流，使銀行與券商皆能查詢對方的相關信用風險資訊，雖然來得晚些，各界仍樂觀其成。

此外，也期盼賴政府官員，應對股市保持中立、緘默，不宜將股市行情當作政績宣傳，甚至講出「4萬點才是開始」之類的話語，以免對股市推波助瀾，又刺激年輕人從事借錢買股的投機行為，在股市反轉時遭到投資人的怪罪。