聯合報社論／南海博弈，軟弱的台灣正被邊緣化

菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）登上中業島參加南海仲裁10年升旗儀式。圖／取自菲律賓國防部臉書

南海仲裁屆滿十年，南海島礁爭端不止。中國大陸與菲律賓船艦五天內三度在仁愛暗沙（大陸稱仁愛礁）、民主礁（大陸稱黃岩島）等海域摩擦對峙，雙方互控暴力襲擊、侵闖挑釁，破壞南海和平穩定。南海情勢升級，牽動美、日、澳的印太安全布局；陸菲島礁主權爭端，已演成大國的南海博弈。

美國迅速介入，一方面譴責中國船艦危險且具侵略性行動，一方面重申美菲共同防禦承諾。美軍出動核動力航母「華盛頓號」，通過呂宋海峽前往南海執行任務，以行動表態。美日菲三國正在南海舉行聯合海上演習，強化協同作戰能力，也劍指中國大陸。美國總統川普則在與菲律賓總統小馬可仕的通話中保證，將在九月川習會上，主動提出菲方的關切。

擅長舔美蹭日的賴政府，也抓住機會發聲，跟在美國後面譴責陸方使用武力傷人。事實上，十三年前我國外交部曾嚴正重申南沙群島仁愛暗沙主權屬於中華民國，並抗議菲律賓派軍艦前往仁愛暗沙的非法作為。如今賴政府為了抗中，對於菲律賓侵害我主權的行為，卻反視若無睹。

南海仲裁案十周年之際，美國揪了菲律賓、日本等發表十四國聯合聲明，重申南海仲裁具法律拘束力，並指中國大陸的主張缺乏國際法依據。但美國自己並未批准《國際海洋法公約》，且除菲國外，無一是南海相關國家。中國大陸則駁斥南海裁決只是一張「廢紙」，並指責美國等域外國家在南海強化軍力部署、橫衝直撞、煽風點火。

問題在，長期被排除參與南海談判的我國，雖是南海諸島主權聲索國，賴總統卻連拒絕仲裁結果、重申我國在南海諸島的固有主權等立場都不敢說，連太平島「是島不是礁」也說不出口，只能藉軟弱聲明懇求國際將台灣納入多邊協商機制。正如不久前日、菲不顧我國權益，逕自對我東部海域啟動專屬經濟區及大陸棚劃界談判，我外交部起初還大加肯定，只請求日菲劃界不要損及台灣利益。賴政府的外交軟弱，其來有自。

我國如此討好菲律賓，卻馬上遭菲律賓反手一個巴掌打臉。相對的，陸菲海上摩擦對峙，相互譴責之聲不斷，卻能一方面嚴正交涉，一方面推進外交對話。小馬可仕在總統府見中國駐菲大使，希望「重置」雙邊關係；陸菲外長會晤也照常舉行，菲國並且重申堅持一個中國政策。這項政策，與一九七五年雙方建交公報所表述「充分理解和尊重中國政府關於只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分的立場」一致。但賴政府對此，亦未置一詞。

菲律賓掌握巴士海峽與第一島鏈交通咽喉，成為美中地緣政治競爭與海權對抗的最前線，因此美國挺菲，但不讓情勢失控。美國國務卿魯比歐會晤中共外長王毅，為大陸國家主席習近平九月訪美鋪路；他同時強調，美國會繼續與中國大陸維持關係，但不會以犧牲區域盟友為代價。相對的，各國區域安全雖仍仰賴美國協助，但盟友並不敢單獨押注美國。陸、菲在海上槳棍互擊，水炮強噴，天天擺出罵陣，但雙方都知道彼此底線，外交對話也持續進行；雙方均同意推進「南海行為準則」在今年底前完成談判。

陸、菲兩國在南海對峙，台灣自以為和菲國站在同一陣線，卻忘了那裡是自己領土。尤其，菲律賓仍積極與中國展開對話，並強調充分理解大陸關於台灣問題的立場。而台灣表態挺菲，卻軟弱到自甘讓菲國騎在頭上。從日菲劃界到南海談判，台灣都被徹底邊緣化。我國外交淪落至此，令人浩嘆！