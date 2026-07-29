經濟日報社論／7,000億美元的國力賽局

AI示意圖。路透

7月22日Google母公司Alphabet公布第2季財報，將全年資本支出上限提高到2,050億美元；加上微軟、亞馬遜、Meta釋出的財測，四大巨頭今年合計燒錢規模上看7,250億美元，較去年成長七成。這個數字呈現出全球資本邏輯，正在從追逐土地與金融資產，集體轉向押注運算基礎設施。這是繼鐵路、電力、公路網之後，人類史上第四次由私人資本主導的巨型基礎建設運動，而台灣恰好站在這條供應鏈最關鍵的節點上。問題是站在節點上，不等於掌握節點。

這波資本重分配正在改寫競爭規則。NVIDIA對OpenAI承諾分階段投資1,000億美元、AMD以認股權證換取6GW晶片供應，供應商用資本綁定客戶，把股價與最大買家的存亡直接掛鉤；高盛更把2025到2030年四大巨頭資本支出，估算上修到5.3兆美元，規模逼近網路泡沫顛峰占GDP的比重。

這已非單一產業的景氣循環，而是主要經濟體的國力競賽：誰掌握運算能力，誰就掌握下一世代產業主導權。美國把關稅、出口管制與資本補貼綁在一起操作，中國則以稀土反制、系統級算力自建應戰，這是國家力量假借企業之手角力，台灣若只把它看成訂單能見度的商機，格局就小了。

台灣過去40年的成功，建立在一個假設：只要把製造效率做到全球最佳，就能在分工體系中換取穩定位置。但在這輪AI資本重分配裡，遊戲規則已經變了。決定價值分配的，不再只是製造良率與交期，而是誰擁有資本形成能力、誰掌握系統定義權、誰能在地緣政治談判桌上有一席之地。台灣供應鏈產值空前龐大，卻仍是這場賽局裡的「被規則者」而非「訂規則者」：關稅稅率由美國決定，記憶體供給由韓國決定，電力與資本形成的極限，則是台灣自己設下的天花板。

這才是台灣真正的制度缺口，包括一，資本形成機制不足：當巨頭能一口氣承諾2,000億美元，台灣的半導體與AI基礎建設，仍高度仰賴單一企業獨自承擔，缺乏足以匹配這種規模的主權資本工具，去布局記憶體先進封裝、關鍵材料自主這類回收期長卻攸關戰略位置的領域。

二，能源與國土治理滯後：台積電已示警電力供應是最大變數，但能源與產業政策至今仍是兩條平行線，未整合成具法律位階的國家級藍圖。

三，人才與制度的國際化程度不足以支撐台灣從執行者晉升為規則參與者。

面對這個轉折點，政策需要重新布局。首先，應思考成立具主權基金性質的戰略科技投資機制，結合國發基金、退休基金與民間資本，鎖定記憶體先進封裝、關鍵材料替代、次世代運算架構等單一企業難以獨立承擔、卻攸關國家供應鏈位置的長期布局，把資本形成能力從企業層次拉高到國家層次。

其次，應把能源政策與AI新十大建設，整合成具法律授權的國家級運算基礎建設法案，明訂電力配置優先順序與用電總量上限，讓企業做長期資本支出決策時，看得到國家的能源承諾。

而外交與經貿體系也應建立常設性科技地緣政治談判專責小組，統籌關稅、出口管制、稀土供應鏈風險與國際AI治理標準的因應策略，把台灣從被動接受規則的角色，重建為能主動參與規則協商的角色。

資本支出盛宴，終究會有退潮的一天，但這次退潮後留下的產業版圖，將決定未來20年全球科技權力的分布，也決定台灣是否能晉升為規則制定的參與者。這不只是企業競爭力問題，而是攸關數百萬家庭的所得結構與下一代職涯機會。台灣在全球供應鏈重組後，究竟是被選擇的一方，還是有能力選擇的一方。這波挑戰，考驗的不是哪一家企業的財報，而是整個國家是否有決心把這場資本盛宴，轉化為真正的戰略自主。