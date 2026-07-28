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聯合報黑白集／誰該被下架？

聯合報／ 黑白集

《<a href='/search/tagging/2/油不得你' rel='油不得你' data-rel='/2/258635' class='tag'><strong>油不得你</strong></a>》宣傳短片諷刺<a href='/search/tagging/2/賴政府' rel='賴政府' data-rel='/2/237199' class='tag'><strong>賴政府</strong></a>，《<a href='/search/tagging/2/萊爾校長' rel='萊爾校長' data-rel='/2/258633' class='tag'><strong>萊爾校長</strong></a>》製作者<a href='/search/tagging/2/韋淳祐' rel='韋淳祐' data-rel='/2/258632' class='tag'><strong>韋淳祐</strong></a>遭刑事局登門查水表。 圖／截自《油不得你》影片
《油不得你》宣傳短片諷刺賴政府，《萊爾校長》製作者韋淳祐遭刑事局登門查水表。 圖／截自《油不得你》影片

七二五「反毒油」遊行當天，曾製作《萊爾校長》系列文宣的藍營青年韋淳祐因《油不得你》之短片，遭刑事局登門查水表，要帶他去做筆錄，還要求他是否自行下架影片。政府赤裸裸濫用公權力，令人嘆為觀止。

警方說，因為接到檢舉，認為該影片合成賴清德總統聲音，可能導致誤解，為釐清事實、保全證據才前往查察。但過去利用合成影像、聲音嘲諷政治人物的例子甚多，何時看過警方如此殷勤登門拜訪製作者，建議下架影片？

儘管影片旁白與賴總統聲音類似，但開頭即說「我叫苯駢芘」，且內容多為科普苯駢芘之危害。警方若認為其內容不實，汙損賴總統名譽，不就意味民進黨認為苯駢芘沒有危害，或賴總統就等於苯駢芘？事實很清楚，刑事局就是在恫嚇人民：誰和賴政府唱反調，誰就隨時等著被查水表！

諷刺的是，不久前香港獨立書店店員因涉嫌「販售煽動刊物」被捕，賴總統和民進黨皆大力聲援，還拿「我是書店店員」手牌開記者會。政府聲援香港言論自由，自己卻迫害言論自由，令人作噁。

警方要影片作者「評估是否下架」，但賴政府食安管理失能，拒不道歉，迄今無人下台，還將人民在凱道「反毒油」遊行說成是「鬧劇」。如今更濫用公權力，企圖堵人民的嘴巴。更該下架的，不是影片，而是賴政府自己。

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在府院黨冷嘲熱諷下，上凱道反毒油的群眾人數仍遠超乎預期，反映民怨高漲絲毫不假。就在這樣的時刻，刑事局還為了國民黨《油不得你》的宣傳短片，要查辦《萊爾校長》製作者韋淳祐的責任。賴政府追查毒油一個月還找不出源頭成因，動用檢警騷擾民眾卻劍及屨及；難怪蔣萬安要說：「大家對這個政府受夠了！」

聯合報黑白集／誰該被下架？

七二五「反毒油」遊行當天，曾製作《萊爾校長》系列文宣的藍營青年韋淳祐因《油不得你》之短片，遭刑事局登門查水表，要帶他去做筆錄，還要求他是否自行下架影片。政府赤裸裸濫用公權力，令人嘆為觀止。

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