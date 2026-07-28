聯合報社論／勤查水表怠查毒油，賴式惡政不容批評？

致癌油風波激起強大民怨。圖為國民黨上周六在凱達格蘭大道發起「我是人，我反毒台」集會，數萬人在總統府前表達對民進黨政府的不滿。 聯合報系資料照

在府院黨冷嘲熱諷下，上凱道反毒油的群眾人數仍遠超乎預期，反映民怨高漲絲毫不假。就在這樣的時刻，刑事局還為了國民黨《油不得你》的宣傳短片，要查辦《萊爾校長》製作者韋淳祐的責任。賴政府追查毒油一個月還找不出源頭成因，動用檢警騷擾民眾卻劍及屨及；難怪蔣萬安要說：「大家對這個政府受夠了！」

《萊爾校長》系列成為賴清德的眼中釘，主要是因其短片模仿美式諷刺動畫《南方四賤客》風格，影射賴總統言行諸多矛盾，在去年大罷免時一夕爆紅。萊爾校長短片利用ＡＩ模仿賴清德口音，唯妙唯肖；但影片並非始自今日，刑事局卻突然為此登門查水表，當然啟人疑竇。莫非幕後有高層授意？

然而，《油不得你》短片並無萊爾校長的角色，開宗明義就稱「我是苯駢芘」。儘管配音延續萊爾校長風格，保持一貫反諷基調，但硬要說那是在公然侮辱總統，未免太過牽強。這種敘事風格，和演員郭子乾模仿政治人物其實類似。但當年政府容得下真人演出的政治諷刺劇，今天的政府卻容不下自稱「苯駢芘」的動畫文宣，是官員的氣度變差了，還是台灣的言論尺度在緊縮？

近年來，民進黨政府不時傳出向民眾「查水表」情事，動輒將與政策相違的訊息視為「假消息」，員警則利用查緝向上級邀功。這些舉動多半是根據《社維法》的行政罰，但警方移送之案件到了法院，七至八成皆不成立。亦即，警方濫權侵害民眾言論自由，但法院基於人權保障，泰半無法認同。而警方登門查水表無非要製造「寒蟬效應」，目的在達到政治恫嚇效果，卻不在乎自己是否「依法行政」。這樣的態勢，往往鼓勵基層員警在「政治正確」的誘惑下勇往直前。

尤其，目前的卓內閣不僅缺乏人權法治觀念，更缺乏尊重多元意見的意識，凡和政策旨意違背的主張，往往都被打成「假訊息」。君不見，立委在國會監督行政部門，但許多部會首長都「以川普為師」，極力否定在野黨立委的監督言論，甚至批為「假訊息」；即連國會通過的法律，行政院都能夠逕自解釋為違法違憲。最近立法院三讀通過的「兒少未來帳戶」，行政院也準備以「不副署」或「不執行」對抗。行政權對立法權都可完全無視了，又怎會在乎一般民眾的基本言論自由？

正因賴政府視國會制衡如寇讎，視憲政體制為無物，因此，濫用國家機器恐嚇民眾更成為常態。且看，民進黨政府以《反滲透法》調查村里長赴陸旅遊，以《社維法》極力追殺不利於執政黨的網路「假訊息」，閣揆卓榮泰更在「首長選舉查察座談會」中指示，今年選舉五大工作重點，除了查賄和打擊賭盤外，還要「結合數發部與ＮＣＣ防堵ＡＩ深偽影音與假訊息干擾」。換言之，只要是「干擾」，就可能成為檢警首長「積極防堵」的重點工作。

以此觀之，刑事局登門對《油不得你》宣傳片製作者查水表，只是在履踐長官的「重點工作指示」，極可能經過長官授意，也會獲得他們的嘉許。可怕的是，這種「水表績效」，將使台灣的言論自由環境走向倒退，但賴政府卻全不在乎。

正是這樣的執政傲慢，所以會視凱道反毒油的群眾於無物，會把自己反毒油行政無方當成「日日有績效」，會把民眾食難安的心情看成「在野黨的政治操作」，看成「鬧劇遊行」。這種裝聾作啞的「四推政府」，根本未從大罷免大失敗學會謙卑；民眾只能用選票給它強力的當頭棒喝，才能讓它學到教訓！