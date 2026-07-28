經濟日報社論／青安改版 更該改革住宅政策

原本稱為「新青安2.0」的房貸政策，近日改名為「青安3.0」將於8月起施行，並新增年齡、所得及房屋總價限制。年齡方面，借款人須未滿50歲，且申貸年齡加核貸年限合計不得超過80。所得限制方面，借款人「本人」（不計配偶）年所得總額不得逾200萬。房屋總價方面，借款人購買住宅鑑價或買賣總價不逾規定額度：台北市為3,500萬、新北市及新竹縣（市）為2,500萬、其他縣（市）為2,000萬。

貸款額度方面，加碼「新婚戶」二年內最高1,200萬，「育兒戶」最高1,500萬。利息補貼改為「三加三年」也就是前三年補貼0.5%、利率為1.775%，第四年起每年補貼減半碼，第七年利率回到2.275%。至於年限、寬限期及貸款成數維持不變。

青安貸款的全名為「青年安心成家購屋優惠貸款方案」，第一波是馬政府在2010年推出（青安1.0），2016年初馬政府提高額度到800萬為第二波（青安2.0）。2023年蔡政府為因應大選而大幅加碼，改稱「新青安1.0」，實施至今年7月底。今年底有地方選舉，各界早就預期賴政府必然延續；近日拍板的內容，將「新」字拿掉，改名為「青安3.0」，凸顯賴政府對於青安貸款的態度，似是「食之無味，棄之可惜」。

因為「新青安1.0」的「新」，在於提高貸款總額到千萬、期限拉長到40年、寬限期拉長到五年、利息補貼增為2碼，又不排除富人、中高齡者或高總價房，一推出就掀起「有錢的壯世代」也搭便車的搶貸熱潮，有違青安的本意，還引發「限貸慌」、解約、違約糾紛，人頭戶及轉租詐貸等亂象，助長炒房投機而推高房價。監察院調查報告顯示，全國房價指數在新青安上路首年暴漲至12.3%，顯示新青安1.0成為房價的助燃劑，反而害了最需要幫助的弱勢青年首購族。

也難怪央行被迫追加三波的選擇性信用管制，限縮法人購置住宅、自然人購置豪宅、自然人名下有房之第二戶、第三戶的房貸成數，且無寬限期。截至2月底，共追回1.1萬件人頭戶、詐貸等違貸，違約比率6.6%，顯示新青安1.0造成諸多弊端，經濟優勢的非青年排擠弱勢青年，背離居住正義並造成世代不公。

換言之，新青安1.0的「新」，是造成三年來房價續漲的主因，社會各界將之和「炒房」劃上等號，賴政府基於政治考量不能喊停，只好加上所得、年齡等限制，以彌補三年前的錯誤，也為了避免喚起民眾對「新」青安1.0的負面印象，利用改版的機會拿掉「新」字，此種只想隱藏在舊名「青安」之中的尷尬低調，希望能讓賴政府心生警惕，重新檢視房市的核心問題，從而提出正確的住宅政策。

當前房價居高不下，住宅政策本來就應少用青安此等需求面工具，以免造成需求大增而使房價難以下降；改從「供給面」下手，包括加速推動都更、增建社會住宅形成雙元市場、推動囤房稅3.0，有效提高多屋族持有稅負，才能有效增加供給、促使多屋族釋出空屋並平抑房價。

其次，青年弱勢「買不起」住房是短期內難以解決的問題。因此，住宅政策不應放在鼓勵購屋，以免青年淪為房奴；反而應放在租屋市場以及長久被忽視的政策孤兒─依賴租屋的真正弱勢。

目前租屋政策的最大問題，就是政府偏好採用「租金補貼」此種「需求面」工具，因為撒幣有助於吸取選票，卻造成房東以調漲房租來分享補貼。實證研究顯示2021年7月擴大租金補貼後，房租年增率即超過2%，青年弱勢租不起成為新的社會問題。然而內政部卻在租屋供給面上退縮，最近更將賴總統興建13萬戶社宅的政治支票下修至4萬戶，不但難以改善房東「寧空不租」的現象，也無以平抑房租。

因此，殷切期盼賴政府，務必兌現興建社宅13萬戶的承諾，並研修租賃法令，透過衡平的租賃政策，建立租屋全面登錄制度，肯定房東租屋的社會效益，在供給面提高出租誘因，落實「租客安心住、房東放心租」，讓青年「租得起、租得到、租得好」。