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聯合報黑白集／張景森與童子賢的諍言

聯合報／ 聯合報黑白集

行政院前政務委員<a href='/search/tagging/2/張景森' rel='張景森' data-rel='/2/110526' class='tag'><strong>張景森</strong></a>。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照

前政委張景森因不滿政院強推宜蘭高鐵宣布退出民進黨，臨去前，他提醒執政黨要對使用人民稅金有責任感，不應走回肉桶政治老路；而賴清德倚重的民間友人童子賢最近也發出警語，中國早已不可同日而語，台灣若忘此事，決策會很糟糕。張、童兩人基本上都是說給賴清德聽的，只是不知道老戰友的諍言，他能聽進多少？

過去民進黨在野時高舉「勤政、清廉、愛鄉土」，成為長期執政的國民黨對照組，成功吸引選民支持。如今這句口號早成為反諷詞，民進黨活成自己所討厭的樣子，甚至比過去的國民黨還要國民黨。

尤其是過去民進黨最常批評國民黨的肉桶政治文化，如今也被複製貼上，難怪長期一起打拚的張景森選擇割袍斷義。而他退黨時說的那句「要對人民的稅金使用有責任感」，更重擊現今政府毫無財政紀律的施政風格。

不只內政，賴政府的兩岸路線也走回過去冷戰時期「國共不兩立」對抗老路，採取「不接觸、不談判、不妥協」。但如今的中國大陸，不論是國民所得、科技發展，還是國際影響力，早非吳下阿蒙，因此童子賢提醒，若台灣忘了中國已今非昔比，做出的決策會很糟糕。

其實賴政府不是「忘了」，而是昧於中國崛起的事實，也讓支持者跟著相信，如此才能活在執政者打造的抗中信息繭房裡。

社論 張景森 童子賢

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