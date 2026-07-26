聯合報黑白集／南北「奈何橋」？

淡江大橋24日上午有名婦人騎機車自摔，機車打橫導致機車道交通完全中斷，引發寬度不足的爭議。救護車因無法從八里端上橋，只能逆向行駛人行道執行救護。記者林昭彰／翻攝

最近南北兩座橋雙雙成為輿論焦點：交通部長陳世凱打包票新北市淡江大橋「非常安全、救援沒問題」，卻在救援騎機車自摔女子的繁雜過程中被打臉；高雄市九如橋則因採用「紅色鳥居」護欄被罵翻，緊急改塗白漆、加護網補救。

總經費近兩百五十億元的淡江大橋，搭配絕美的淡水夕照，一躍成為新景點；但日常通行及安全畢竟是橋梁最重要功能，也難怪一起單純的自摔車禍即引發高度關注。

當初為澄清外界對機車道安全與救援的質疑，陳世凱還親自騎乘電動機車走一回。但這起救援歷時卅分鐘的自摔事故，卻清楚呈現淡江大橋受限機車道寬度及兩側護欄，以致遇事故易塞及救護車須繞行人行道救傷等問題。面對交通部依舊老神在在，民眾也莫可奈何。

至於斥資五億元的高雄九如橋，雖僅短短七十米，但配上紅色鳥居護欄後卻挨轟像「奈何橋」，既醜又危險，市府不得不「補破網」。鳥居組合的護欄空隙不僅大到成為安全隱患，更有著宗教特殊意義，難怪有設計師直言，如果可以這樣粗魯移植，哪天看到十字架或佛家萬字被當成護欄也不意外。

南北兩座橋，凸顯台灣的公共工程並非缺錢問題，而是主事者更在意能否成為「政績打卡點」。莫非真要等到成為「奈何橋」，才能喚起執政者對民眾的感受及安全的重視？