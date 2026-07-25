經濟日報社論／關稅背後的真正代價

川普政府調查各國強迫勞動行為後，對各國課徵10%或12.5%關稅。路透

川普政府調查各國強迫勞動行為後，對各國課徵10%或12.5%關稅，台灣原享有美國最惠國關稅待遇，相加後最高關稅10%；另也針對台灣、中國大陸等16個國家，調查產能過剩狀況，要查核這些國家是否透過補貼製造業，損害美國廠商利益，調查會在未來幾周公布。昨天宣布的301新關稅，要接替現暫時使用的1974年貿易法122條全球10%關稅。

川普第二任期，引用國際緊急經濟權力法，強徵各國關稅，後被最高法院判決違法；又援引貿易法第122條，讓大部分關稅繼續實施，這法令只能用150天，將於今天到期；新宣布的301調查，就是第三回合關稅，即起實施。川普政府考量， 301條款關稅，法律基礎穩固，不易遭司法挑戰推翻。

川普運用不同的法條，編派理由，強徵各國關稅。他說，「各國如遵守和美國達成的貿易協議，誠意配合，我們對他們的關稅待遇維持不變；如果抗拒，拒絕協議承諾，我們將採進一步行動，加徵更嚴厲的關稅」；也就是川普關稅，先射箭再畫靶，會用旁門左道或巧立名目，未達談定目標，絕不罷手。川普的核心目標，要維持協議關稅，也要重塑全球供應鏈。

賴政府對川普政策，全力配合，根據台美貿易協議（ART），台灣要提供5,000億美元的對美投資，換來15%不疊加關稅。

美國豬牛內臟允許進口台灣、農產品及汽車免關稅進口、非半導體輸美關稅15%；這些都會影響食安、就業生計、衝擊產業，賴政府先蓋牌，一直到美國亮牌，台灣民眾才知道。

ART的MOU中還有很多未公開事項，如台灣承諾向美購買的能源、電力及飛機金額？台灣的國防支出占GDP 3%是否也列入？台灣的戰略性產品，如AI晶片，不能賣給中國大陸？關稅談判，已偏政治考量，非純貿易協議。

川普說，在他任內半導體晶片50%要在美國製造；商務部長盧特尼克則說，2028年前台灣半導體及供應鏈產能40%要移往美國，經濟部長龔明鑫反駁說，到2030年川普卸任後，美國的半導體先進製程也只能占有15%；孰是孰非，攸關台灣半導體產業命脈，未見政府明確說明？

尤其台積電是護國神山，有全球獨步的先進晶片，是任一AI公司不可或缺的元件；社會大眾擔心台積電到美設廠，而質疑台積電變美積電，未來隨著投資金額再加大， 廠越蓋越多，美積電的雜音會一直縈繞充斥。

台灣對美投資金額，政府強調，廠商直接投資2,500億美元，政府擔保2,500億美元。

美國商務部的網站，還有盧特尼克部長本人都說，台灣投資5,000億美元，但台灣政府否認。根據正常借貸，廠商赴美投資，自備款需40%，銀行貸款只能60%，政府如全額擔保銀行貸款，那麼政府擔保2,500億美元，回算廠商投資的金額會更大，這總體金額之大，令人擔憂。

台灣投資金額之大，恐怕會超過歐盟27國6,000億美元 、日本5,500億美元；台灣的外匯存底6,000億美元也不夠，難道ART要掏空台灣70餘年積累下來的外匯？盧特尼克強調5,000億是頭期款，台積電投資的2,650億美元，含不含括在內？

賴政府的對美貿易談判，從一開始，過程一路黑箱、回避議題，連最後的談判結果，仍有黑幕重重之感。台灣將台積電先進製程及供應鏈，拱手送美國，還附上5,000億美元的對美投資，ART有太多疑點，形成社會集體焦慮，政府不開誠布公，誠實面對國人，要人民如何相信政府？廠商更無從因應。