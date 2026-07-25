聯合報社論／執政的民進黨，把在野的誓言全拋在腦後

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑昨天與立法院國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，號召民眾在今天一同上凱道抗議賴政府處理食安問題的不滿。記者葉信菉／攝影

毒油案擾攘三個月，府院黨一味卸責地方政府，卻不積極追查毒源，連一句道歉都沒有。蔣萬安號召民眾上街反毒油，被執政黨譏為「假食安、真造勢」；但他砲轟中央不應將食安責任推給地方，和十二年前毒油事件中的台南市長賴清德不是一模一樣嗎？賴清德說過「食安就是國安」，他還記得嗎？食安大出包，政務官還能安然自若嗎？

民眾上凱道前夕，傳出苦茶油也苯駢芘超標，所幸業者自行通報下架；這暴露了食油管理制度的嚴重漏洞。賴清德上台兩年，一直忙著朝野政治鬥爭，毒油案風波迭起，就是他不重民生的鐵證。總統漠視人民，民眾就該站出來發聲，讓統治者聽清民意。賴政府除對內治理無能，對外談判並一再割讓食安防線，人民若再吞忍，不知將再默默吃下多少毒物。

毒油案肇因業者自主通報機制無法防堵弊端，監院去年五月調查蘇丹紅事件，已明確糾正食藥署改進，但破網卻未補漏。台中市府自前年蘇丹紅案後五度發函中央，爭取修法改由「第三方檢驗機構直接通報」，食藥署卻一路拖延。衛福部顢頇怠惰，無視監院糾正和地方建議，卓榮泰身兼食安會報召集人，他們沒有政治責任嗎？衛福部和食藥署一再放任食安漏洞大開，政府明知通報機制是業者舞弊溫床卻遲不採取行動，出了大事才高談修法，也真夠厚顏！

若衛福部一年前就改革通報機制，中聯早被法辦，人民也不致白吃毒油。蘇丹紅事件是蔡政府任內食安大案，賴清德接任卻不承擔責任，任由破口擴大到人民三餐都會吃到的沙拉油。如果卓內閣連監院糾正的民生政務都置若罔聞，出事毫無悔意也不負政治責任，賴卓體制多執政一天，對人民就是多一天災難。

民進黨痛批在野黨將民生食安擴大為政治攻防，但別忘了，當年民進黨就是利用頂新劣油案進行政治動員，而推翻國民黨。馬政府沒做好，民意可以要求它下台；但民進黨忘卻自己在野時的誓言，人民不該討伐它嗎？

回看十二年前，民進黨只給馬政府三天時間，要求公布所有劣油流向，還要行政院長、衛福部長下台，總統道歉謝罪。對比之下，賴總統已閃躲廿多天，沒有任何政務官道歉負責，卻把責任全推給台中市府。當年賴市長要求馬總統開國安會議，馬總統從善如流；如今蔣萬安市長請賴總統開國安會議，賴清德卻置之不理，還與業者逛寵物展合影，至今不曾譴責業者一句。綠委當年要求江宜樺院長，在查明真相前不准頂新油品上架；而今中聯毒油真相不明，賴政府竟催促衛福部重新上架油品。民進黨在野與執政的表現，簡直是天壤之別！

更可議的是，二○一七年陳時中在衛福部長任內，由前瞻建設計畫編列五十億元興建「食安大樓」，並成立國家級實驗室。但十年過去，這座食安大樓尚未完工，經費已暴漲到七十四億元，它所能貢獻的檢驗能量就是「零」。國家投入大把經費，民進黨政府拿去強化硬體建設，卻不積極用來擴增中央和地方的檢驗能量，這就是它回應民眾託付的服務態度嗎？這次毒油事件，是民間業者南僑的實驗室檢驗發現；而經衛福部認證能夠檢驗苯駢芘的民間實驗室只有三家，這也難怪毒油事件的處理慢如牛步。

在此之前，蔡英文和賴清德為討好美日，相繼割讓食安，把萊牛萊豬、核食、發芽馬鈴薯、毒蘋果都送上人民飯桌。民進黨得到政權，卻把在野時的食安誓言拋諸腦後；人民若不爭回安心吃飯的權利，難道自甘遭到荼毒？