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聯合報黑白集／中泰甜蜜蜜
台灣看待東南亞國家，顯有大小眼。泰、柬首相最近不約而同訪中，兩總理都對台灣地位發聲，且都附和北京立場；但民進黨只敢對柬埔寨施懲，對泰國卻沒半點皮條。
外交部上周以柬埔寨「長期配合中國貶抑台灣主權」，宣布八月起停止柬埔寨適用免簽措施。這是因為柬首相洪瑪內前一天會見李強時強調，柬政府堅定恪守一中原則，並認台灣屬中國內政。外交部氣不過，隔天就光速將柬踢出免簽。
外交部同日還宣布延長泰國及汶萊、菲律賓免簽一年，卻沒料到，泰總理阿努廷正與習近平會面。三天後，雙方發出的聯合聲明更加赤裸：泰政府不但「堅定支持中國和平統一大業」，還支持「一國兩制」方針。
這麼露骨的表態，外交部忍了兩天才發文譴責，但也只說對泰國感到「失望及遺憾」，還促其「珍視兩國長久情誼」；對是否撤其免簽待遇，則隻字未提。泰國是東協第三大經濟體，柬埔寨GＤＰ不及其十分之一，賴政府明顯欺軟怕硬！
近年大陸與各國所發聲明，皆一律要求對方附上一段涉台表述。這是對民進黨台獨衝撞操作釜底抽薪，也讓賴政府的台獨損益表，至今維持赤字。
難堪的是，阿努廷還在李強面前唱起鄧麗君的《甜蜜蜜》，讓北京歡心。但沒關係，賴總統多喊幾次「台灣是世界的」口號，青鳥心底也就舒坦了。
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