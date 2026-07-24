經濟日報社論／亞資中心的下一步 價值鏈升級

政府近年積極推動台灣成為亞洲資產管理中心。 聯合報系資料照

政府近年積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，包括高雄資產管理專區、高資產客戶業務、家族辦公室及金融商品鬆綁等措施陸續上路，金融機構管理資產持續成長，吸引不少金融機構投入。然而，亞資中心下一階段真正需要的，不只是如何吸引更多資金，而是如何讓台灣民眾龐大的海外投資需求，逐步轉化為本土資產管理產業的競爭力。

長期以來，台灣一直是亞洲重要的境外理財商品銷售市場。國人透過銀行、券商及財富管理平台（包含亞資中心），投資大量境外基金、全球ETF及各類海外金融商品，但真正負責全球資產管理最核心的競爭力，資產配置、投資研究、投資決策及風險管理，多數仍是國際大型資產管理機構；而台灣並未培養出具有國際競爭力的本土資產管理業者。

這也反映目前亞資中心發展的一項挑戰。現行政策較著重於建立高資產客戶服務平台、增加管理資產規模及擴大金融商品供給，這些改革都有其必要性。然而，若未同步提升本土資產管理機構的專業能力，即使更多資金留在台灣，真正創造高附加價值的金融服務仍可能留在新加坡、香港、紐約或倫敦等國際金融中心。換句話說，台灣增加的可能是金融通路收入，而非資產管理最核心的競爭力。

當然，這並不代表台灣應追求所有資產都由本土機構管理。全球資產管理市場高度專業分工，從全球股票、固定收益到私募股權及另類投資，國際大型資產管理公司累積了數十年的投資績效、品牌及客戶信任，台灣短期內不可能全面取代，也沒有必要複製相同模式。真正值得思考的是，台灣能否在具有比較優勢的領域建立不可取代的專業能力，逐步提升在全球資產管理價值鏈中的角色。

台灣最大的優勢是完整的科技產業聚落。台灣在半導體、AI及電子供應鏈具有完整產業聚落及資訊優勢，金融機構長期累積相關企業研究及產業分析經驗。若能進一步將產業優勢轉化為國際級投資研究及資產管理能力，逐步建立科技產業投資、企業治理及永續分析等專業特色，將有機會形成具有差異化的競爭優勢，並吸引海外機構在特定產業或投資策略上與台灣業者合作，而非全面與國際大型資產管理公司競爭。

因此，亞資中心下一階段的政策重點，可逐步由制度建設轉向能力建設。政府應持續完善法規、商品及跨境金融環境，並營造有利於人才培育、資料應用及跨域合作的發展環境。金融業則應結合台灣科技產業優勢，深化投資研究、風險管理及資產配置等核心能力，逐步建立具有國際競爭力的專業特色。

近年來，台灣金融業獲利持續成長，提供了投入人才培育、研究發展及國際布局的基礎，應把握此契機，逐步發展服務全球客戶的國際資產管理業務。

再者，政策績效的衡量方式也值得調整。目前多以管理資產規模、專區家數或新增業務作為成果指標，但這些較偏向制度建設成果，未必能反映產業競爭力。未來可逐步增加本土資產管理機構承接境外委託管理、跨境資產管理收入、海外機構合作及國際客戶占比等指標，更能觀察台灣是否真正提升資產管理能力，而非僅擴大市場規模。

打造亞洲資產管理中心，不只是吸引更多資金或推出更多金融商品，也非僅是來自建立專區，而是提升台灣在全球資產管理價值鏈中的地位。當台灣不僅是資金募集與財富管理市場，更能逐步將國內龐大的海外投資需求，轉化為本土資產管理機構的國際競爭力，並在投資研究、產業分析及資產管理累積具有國際辨識度的專業能力，亞資中心才能真正從制度建設走向能力建設。