經濟日報社論／食安可放寬 信任不能打折

近日政府調整蘋果農藥殘留容許量，引發社會高度關注，不少人甚至形容政府開放美國「毒蘋果」進口。圖為示意圖。聯合報系資料照

近日政府調整蘋果農藥殘留容許量，引發社會高度關注，不少人甚至形容政府開放美國「毒蘋果」進口。然而，真正值得討論的，並非「毒蘋果」一詞是否精確，而是政府在調整食品安全標準時，是否建立在充分科學證據、公開透明程序，以及足以獲得社會信任決策過程。畢竟，食品安全不只是科學問題，更是政府治理與人民信任的問題。

首先必須釐清的是，此次爭議涉及的是農藥「芬普寧」，並非過去雞蛋事件中的「芬普尼」，兩者是不同的農藥成分。

農藥殘留容許量也不等於人體中毒劑量，因此直接以「毒蘋果」形容此次事件，仍有商榷空間。但政府將蘋果的芬普寧殘留容許量訂為3ppm，相較於過去適用其他梨果類0.5ppm的標準，實際上已提高產品所容許的農藥殘留上限。

芬普寧終究是農藥，而不是營養成分。在符合安全標準的前提下，農藥殘留愈低，始終是食品安全管理追求的方向。提高殘留容許量，代表未來合法上市的產品，可能含有比過去更高濃度的農藥殘留。

雖然主管機關認為仍在安全容許範圍內，但政府若決定提高殘留容許量，就更有責任說明為何必須調整、調整後是否增加國人接觸農藥的可能性，以及為何新的標準仍足以保障國人健康，而不是僅以「符合科學評估」要求社會接受。

此次事件之所以引起高度關注，也與台灣蘋果市場高度依賴進口有關。目前台灣蘋果市場約99%仰賴進口，其中美國是最大的進口來源，占進口量約三成五，也就是台灣市場約有三分之一的蘋果來自美國。因此，這次標準調整雖然適用於所有進口蘋果，但實際影響仍以美國蘋果最為明顯。

更值得注意的是，目前正值台美經貿談判仍在進行，美國近年持續以關稅及市場開放作為談判工具，各界對相關議題仍高度敏感。因此，任何涉及美國農產品市場准入或食品安全標準的調整，都難免引發外界聯想。

政府若認為此次修正完全基於食品安全專業，就更應主動說明是否與台美經貿談判有關，並公開完整的風險評估、審查依據及決策過程。

食品安全標準不僅要獨立，更必須讓社會相信它是獨立的。唯有資訊透明，才能證明食品安全並未成為經貿談判的籌碼，也才能真正化解社會疑慮。

此外，食品安全不能只靠訂定標準，更重要的是落實邊境查驗、市場抽驗及風險監測。如果查驗流於形式，再嚴格的法規也只是紙上談兵。因此，社會真正應監督的，不只是數字是否調整，而是政府是否有能力做好源頭管理與市場把關。

另一方面，消費者的知情權同樣重要。目前法規已要求進口水果標示原產地，但部分傳統市場及零售通路仍存在標示不夠醒目或不易辨識的情形。未來在提高進口蘋果農藥殘留容許量後，主管機關除應持續加強邊境查驗外，更應嚴格落實市售水果原產地標示制度，加強市場稽查，讓消費者清楚知道所購買蘋果的原產地，而不是讓知情權停留在法條上。

整體而言，將此次事件簡化為「毒蘋果」固然太過簡化，但政府也不能僅以「符合科學標準」回應社會質疑。對於一項約三分之一來自美國的重要民生水果，每次食品安全標準的調整，都應接受更高標準的社會檢驗。

市場可以開放，但食品安全不能打折；標準可以調整，但人民的信任不能被犧牲。當政府要求人民相信科學時，更應以公開透明的程序贏得信任，而不是要求人民無條件接受。

唯有讓每一次食品安全政策都禁得起科學檢驗、社會監督與公開檢視，才能真正兼顧國際經貿合作、食品安全與人民健康，也才能真正贏得人民對政府的信任。