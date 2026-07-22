聯合報社論／多少司法狗屁倒灶，豈容這樣輕輕放過？

台中地方法院。聯合報系資料照

審理重大經濟犯罪的法官，放任關鍵被告潛逃出境，過程中充滿竄改紀錄及狗咬狗式的不實疑點；最後，竟只被罰一年薪水了事。一名檢察官將偵查祕密通報給為詐團工作的男友，結果，也只被罰俸七個月。更令人咋舌的是，一名法官積壓四百多件判決未審、連警察抓到通緝犯歸案都不處理；積案數年，才被法院送懲戒。當司法界龍蛇雜處、狗屁倒灶頻傳，檢審紀律與素質參差，人民如何能期待獲得乾淨的正義？

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證獲利四億七千萬元，被判處三十年重刑；但最高法院定讞時，他已潛逃出境。主要原因是，高院合議庭悄悄解除鍾文智的科技監控，並藉內部「審理單」取代「裁定書」迴避通報檢方；再加上警界內鬼的通風報信，讓鍾文智從容潛逃出境。事發後，承審法官陳勇松竟指示書記官抽換電話紀錄，並在審理單上偷偷增補文字，企圖掩蓋。即使爆出如此重大爭議，但懲戒法院最近審理只判陳勇松罰俸一年（二五○萬元）；監督不周的審判長邱忠義，僅被拔掉金融庭長職務。反倒是涉案的警界內鬼李俊良受到重懲，除遭免職羈押，並遭求處八年重刑。

另一件剛被移送懲戒的離譜法官紀律案件，則更暴露司法院內部管理機制的失靈與首長的嚴重失職。因司法院的政策鼓勵而由律師轉任法官的呂超群，開始在新北地院任職時，即被發現有案件積累過多的問題；司法院對此束手無策，只能將他調往台中地院。但五年來呂超群的情況並未改善，積壓未送審的判決竟高達數百件，還有當庭收到附帶民事求償案件竟未送分案、警方抓到通緝犯歸案他也不處理，而且都不是單一事件。正因法院體系如此長期放任，許多民眾的權益受損，不知該向誰討公道。

台中地院內控出問題，還不止如此。今年退休的法官高思大，曾有一起詐欺案審了長達十年，讓詐欺被告獲得《速審法》的「減刑優惠」，但高思大僅在退休前收到院長的「書面警告」。台中另一起牽涉數百億的博弈與洗錢案，起訴已逾五年，換了多名法官，至今仍在一審準備程序；不難預期，相關被告未來也能享有減刑優惠。類似問題一再發生，法院卻一味坐視而不思考解決。

法院問題不少，檢察體系離譜事件也很多。桃園地檢署檢察官吳亞芝，把檢警偵辦詐團車手的進度洩漏給當詐團律師的男友，還傳訊稱：「我覺得這個是打進詐騙圈子的好機會」。查緝詐騙的檢察官與詐團律師內勾外結，如此無間道的情節，懲戒法院卻認為吳亞芝只是「關心男友事業」，輕判她罰俸七個月。這置檢察官的紀律於何地？懲戒法院不敢斷然自清汰劣，豈不等於變相鼓勵其他檢察官跟犯罪集團裡應外合？

前不久有名男子要出國時，發現自己無端遭限制出境，透過民代了解才知，他五年多前因提供帳戶給詐團使用遭判刑定讞。問題在，他從未收到服刑通知；一查才知，原來檢方忘了他的案子，五年來未曾通知他服刑。該案在地檢署擺了五年，均無人發現，螺絲掉一地。政府宣示強力打詐，但光看司法界這些離譜現象，誰會相信 ？

這些不可思議的狗屁倒灶事件，有人為惡勢力服務、有人為詐團跑腿，有人尸位素餐積案如山，但司法界領導者卻睜一隻眼、閉一隻眼，根本不想治理，怎不令人失望？尤其，現任司法院長和檢察總長都是正當性有爭議的「代理」者，對不適任的司法官根本無心處理，他們能帶給人民什麼乾淨的正義？