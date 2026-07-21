聯合報黑白集／你想不到的王定宇

根據一份解密的政治檔案，揭露綠委王定宇在大學時代是「威權政府」所吸收並領取固定津貼的學生「線民」。 聯合報系資料照

根據一份解密的政治檔案，揭露綠委王定宇在大學時代是「威權政府」所吸收並領取固定津貼的學生「線民」。且因其表現備受肯定，津貼還從每月三千元一路漲到八千元。對照王定宇今日之言行，和民進黨疾呼的「轉型正義」，令人愕然。

二○○八年，王定宇率眾在台南孔廟襲擊大陸海協會副會長張銘清，即一戰成名，至今他仍是民進黨激進派人物。儘管他極力否認自己是校園線民，但相關揭密文件共提及其姓名十七次，校系與籍貫俱在，當年化名「同德」，提交上百件「學運」與「激進社團」情資的抓耙仔，就叫王定宇。解嚴四十年，綠營執政又那麼久了，誰會故意栽贓他？

王定宇並非綠營唯一「校園線民」。除先前被揭發的綠委黃國書，台南市長黃偉哲也出現在名單中。或許表現不夠出色，黃偉哲的津貼只有王定宇的半數。綠營中，還有多少王定宇們？

民進黨高擎民主正義大旗，賺取了不少選票。如今人們方知，原來這些綠營人士「兩邊賺」。早年國民黨執政，他們是「威權幫凶」；民進黨得勢後，又當起「民主先驅」。不變的是，永遠站在權力一方。

對王定宇被曝光，綠營人士辯稱「該譴責的是威權政府，不是身不由己的個人」。這麼說，民進黨的轉型正義並不是在追求正義，而是問「有無加入綠營」罷了。