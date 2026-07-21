聯合報社論／就算中央沒有能力處理，也要懂得學習

賴政府處理毒油事件荒腔走板，民眾憤怒恐慌。台北市長蔣萬安號召七二五上凱道抗議，台中市長盧秀燕則聯合各縣市政府舉行「反毒油線上國是會議」，兩者皆凸顯中央處理食安無能，地方政府只能聯防自救。閣揆卓榮泰無技可施，只能反批地方政府未用心查油，表現出一貫的無能與傲慢。

食品安全把關是每天不得鬆懈的事，政府必須建立一套完整的制度，並督促各級部門照章實施；不能等到出了問題，才找各種理由推諉責任。賴政府卻反其道而行：出了問題便想要「蓋牌」，大事化小；蓋不了牌就極力推託，反手嫁禍給地方政府，絕對不把責任放在自己肩膀上。這是哪門子責任政治？

且看，卓榮泰近日宣布的食安「補破網」辦法，包括針對問題油提出完整檢驗報告，對《食品安全衛生管理法》進行修法，強化源頭與製程管理，加強檢驗頻率，重罰隱匿通報等措施。這些，其實都是平日就該做的工作，賴政府卻直到出事才想到要做；可見它平時把「食安五環」喊得震天價響，其實都是敷衍了事。這樣的政府，還值得人民信任嗎？

更可議的是，在毒油事件中，從行政院、衛福部到食藥署都表現得離離落落，缺乏積極維護食安的中心思想。相形之下，地方政府要求所有相關產品下架，並即時公布相關廠商名單，便顯得用心而積極。在此之際，還傳出食藥署大量放寬了包括蘋果在內的一七四項進口蔬果的農藥殘留，原因不外是屈服於美國關稅談判的壓力，而悄悄將農藥殘留的壓力轉嫁給國內民眾承擔。衛福部和食藥署是維護國民健康的第一線守護者，他們的表現卻是虛與委蛇，說一套、做一套。這樣的官員，不需要下台謝罪嗎？

針對毒油案，行政院長卓榮泰（中）日前赴宜蘭參加活動前表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「我深感抱歉」。 圖／行政院提供

眼見民眾的怒火難消，卓榮泰終於道歉了；但他道歉的範圍卻限縮在「行政單位沒辦法在第一時間查處」，這跟不道歉有什麼差別？次日，他再補充說明，是對「各級行政單位沒有在第一時間查獲所有批號」道歉，甩鍋心態更暴露無遺。簡單地說，卓榮泰的傲慢，其實比他的無能更令人心寒。如果官員因缺乏行政經驗而處理失當，一次的錯誤還可以原諒；其前提是，官員至少要懂得學習，避免再重蹈覆轍。但如果像卓揆這樣毫無虛心學習的意願，卻一心想著甩鍋推諉，拿行政權力來壓人，那全民必須起而反抗這個無能又自大的政府，別無選擇！

民進黨發言人吳崢那句「又不是我逼你吃（毒油）」的發言，之所以徹底引爆民眾怒火，原因無他，就是整個民進黨都感染了卓揆的卸責與推諉。他們手握執政大權，卻從來不知道「承擔」為何物，以為只耍點政治伎倆，把問題模糊成政治鬥爭，自己就能安全下樁。「我沒逼你吃」這句話，等於把所有食安的責任都丟回給消費者，言下之意是：「吃到是你自己倒楣」，「又不是我逼你」。有如此無良的執政黨，人民真的能有「食安」的一天嗎？

民進黨一向咄咄逼人。如果是在野時為人民爭權益而咄咄逼人，那是必要的堅持，值得支持。但如今民進黨已執政了快廿年，它手上握有偌大的權力和資源，卻不盡心盡力為民服務，仍咄咄逼人指責地方政府不盡責，數落在野黨故意找碴。對於這樣的執政黨，民眾還要繼續看它作威作福，繼續看它的臉色嗎？

毒油全台流竄，一千多家業者受到影響，一千多所學校吃進毒油午餐，更多民眾已無處避開毒油；但賴政府還一派傲慢，不覺得與己有關。人民只好上街怒吼，把這個麻木的政府叫醒！