經濟日報社論／能源韌性不能押注於和平

原本宣布停火的美國與伊朗，近日再度爆發新一輪軍事衝突。雙方不僅互相發動空襲與飛彈攻擊，荷莫茲海峽附近更接連傳出商船與油輪遇襲事件，美國重新祭出制裁與軍事行動，伊朗則揚言將持續反制，使原本脆弱的停火機制幾乎形同瓦解。全球能源市場再度陷入高度警戒，國際油價劇烈波動，航運保險成本飆升，各國政府也開始重新盤點戰略儲油與能源安全政策。

戰爭最可怕的地方，往往不是砲火，而是不確定性。過去市場之所以能夠迅速回穩，是因為相信停火協議至少能暫時降低衝突風險。如今雙方重新交火，代表國際政治已再次回到充滿變數的狀態。即使每天實際減少出口的石油數量有限，只要市場相信風險正在擴大，油價就足以快速上升，進一步影響全球經濟。

荷莫茲海峽的重要性從來沒有降低。全球約五分之一的原油運輸仍必須經過這條狹窄水道，一旦船舶遭受攻擊、保險費暴漲或航商改道，不只是石油價格受到衝擊，液化天然氣、化工原料與各種民生物資的運輸成本也會同步增加。即使部分國家近年積極興建替代管線，希望降低對荷莫茲海峽的依賴，但短時間內仍無法完全取代其戰略地位。

許多人以為這只是中東的問題，其實每一次能源危機都會透過全球供應鏈快速傳導。航空燃油變貴，機票價格上升。貨輪運費增加，商品成本提高。石化原料漲價，塑膠、紡織、電子產品與食品包裝都受到影響。最後承擔成本的，不是交戰國，而是世界各地的消費者。

這次事件更值得注意的是，它顯示現代能源安全的定義已經改變。過去大家擔心的是油井是否遭到破壞，如今真正令人憂心的是航運通道、港口設施、無人機攻擊、網路系統與保險市場。只要其中任何一環出現問題，全球能源流動就可能受到限制。

因此，各國開始思考的不只是增加石油庫存，而是建立更有韌性的能源供應網路。包括分散進口來源、增加天然氣接收站、提高再生能源比例、強化電網穩定，以及建立更多區域合作機制。這代表能源安全早已不是能源部門的工作，而是外交、國防、科技與產業政策共同面對的新課題。

不少能源公司近來也加快調整全球布局，希望降低對單一航道的依賴。雖然新的輸油管線與替代運輸路徑正在建設，但分析普遍認為，未來多年仍有大量原油必須經過荷莫茲海峽，任何軍事衝突都可能再次引發市場劇烈震盪。

台灣更不能把這件事情當成遙遠的國際新聞。台灣九成以上能源依賴進口，石油、天然氣幾乎全部來自海外，其中相當比例仍須經過中東與印度洋航道。如果中東局勢持續惡化，不只是油價上漲，天然氣供應、發電成本、工業生產與民生物價都可能受到牽連。

因此，政府現在最重要的工作，不只是關注每天油價漲跌，而是全面檢視能源韌性。戰略石油與天然氣存量是否足夠，應建立更多元的採購來源，提升能源效率，鼓勵企業建立緊急應變能力，都應該重新檢討。企業也不能再以為能源只是成本項目，而應視為經營風險管理的重要一環。

這次危機也提醒所有人，能源安全與經濟安全其實密不可分。全球化降低了生產成本，卻也提高了相互依存的程度。真正值得警惕的是，世界似乎正在進入一種新的國際秩序。停火可能只是暫停，談判可能隨時中斷，區域衝突也可能反覆發生。全球能源市場過去建立在相對穩定的政治環境，如今則必須適應長期存在的不確定性，這表示能源價格波動將成為新常態。

面對這樣的世界，台灣沒有能力左右中東局勢，卻可以決定自己是否做好準備。唯有建立多元能源結構、提升能源自主能力、完善戰略儲備制度、降低對單一路線與單一來源的依賴，才能在下一次國際危機來臨時，避免讓整個社會付出沉重代價。