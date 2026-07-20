聯合報黑白集／發言人變發炎人

民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃（毒油）」之說引爆話題。聯合報系資料照 蔡晉宇

民進黨政府最近最發爐的職位，不是發言人，而是發「炎」人。黨政要員語出驚人，不但沒有替政策加分，反而對政府火上澆油，讓民怨愈燒愈旺。

陸委會副主委梁文傑一句「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，抹殺農民心血；衛福部次長林靜儀稱「不鼓勵吃炸雞排」，轉移政府食安責任。最荒謬的是，民進黨發言人吳崢竟嗆聲「又不是我逼你吃（毒油）」。行政院長卓榮泰反控縣市未用心查油，總統府秘書長潘孟安還對記者傲慢「甩麥」。中央先蓋牌再甩鍋，失職責任全推給地方與小民。

從官員到發言人，非但沒有善盡政策代言的角色，反倒激怒人民；民進黨在野時訴求「食安零容忍」，執政後「食安再等等」，標準的「換了屁股換腦袋」。

食安就是國安，不能只耍嘴皮子。台中市長盧秀燕將召開縣市長反毒油線上國是會議，台北市長蔣萬安號召民眾七二五上街頭，中央不做地方做。

民進黨公職自以為是政論名嘴，選前狂嗆「沒人逼你吃」，選後恐稱「沒人逼你投」。發言人本應替政府爭議滅火，如今卻化身「另類縱火犯」，從「發言人」變「發炎人」，灼傷的不只是自己形象，還有政府公信力，餐桌危機將成執政黨的信賴危機。

發言人成為賴政府和民進黨最大破口。這群傲慢的「發炎人」，讓人民見識到什麼叫「禍從口出」。