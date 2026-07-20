經濟日報社論／重新檢視資本市場風險韌性

台股市值、成交金額近年來屢創新高，ETF規模持續擴大，信用交易餘額以及期貨與選擇權交易量亦明顯攀升。聯合報系資料庫

台股市值、成交金額近年來屢創新高，ETF規模持續擴大，信用交易餘額以及期貨與選擇權交易量亦明顯攀升。隨著市場愈成功，股價波動也可能更加劇烈，有一個值得思考的問題：當市場規模、交易型態及商品結構都已進入新的量級後，支撐市場運作的證券商與期貨商，其資本與風險管理能力是否也已同步升級？

以證券業為例，2015年台股總市值約24.5兆元，當時證券業全體股東權益約4,907億元；至2025年，台股市值已增加至94.35兆元，證券業全體股東權益約7,542億元；2026年6月，台股市值更已突破150兆元。這些數據並不代表證券商資本必須與股市市值同比例增加，也不能據此推論目前資本不足。然而，它提醒我們，市場規模、交易量及市場連結性都已大幅提升，主管機關有必要定期檢視市場中介機構的資本緩衝與風險管理制度（包含實際執行狀況），是否足以支撐新的市場環境。

值得注意的是，證券商與期貨商的資本功能，與銀行及保險公司並不完全相同。銀行資本主要吸收授信與投資損失，保險公司資本則因應長期負債及投資風險；相較之下，證券商與期貨商主要扮演市場中介角色，其風險更多來自信用交易、自營業務、客戶保證金、股票質押、衍生性商品交易、違約交割、市場流動性及作業風險。

因此，真正值得關注的，不只是目前資本是否符合最低監理要求，而是現行資本規範是否已充分反映新的風險型態，以及整體風險管理架構是否已隨市場規模同步演進。

更重要的是，今日市場與十年前相比，不只是規模增加，更是交易模式、商品結構及風險傳導機制都已出現明顯改變。ETF快速發展、信用交易與股票質押規模增加、衍生性商品交易持續活絡，加上市場資金高度集中於少數大型權值股，使不同市場之間的連結性顯著提高。這些發展提升了市場效率，但也可能使市場壓力更快速地在不同商品、不同市場及不同金融機構之間傳遞。

因此，未來若市場出現大幅修正，值得關注的不只是違約交割是否增加。在現行制度下，違約交割未必是最主要的系統性風險來源；相較之下，融資追繳、股票質押補擔保品、期貨保證金調整、流動性需求增加及大量客戶部位調整等多重壓力是否「同時發生」，以及證券商、期貨商是否仍具備足夠的資本緩衝、流動性及風險吸收能力，可能更值得重視。

從國際監理趨勢來看，近年監理焦點已逐漸由個別金融機構是否符合最低資本要求，進一步延伸至市場整體穩定性的維護，包括市場流動性、中央結算機構韌性、集中曝險及跨市場風險傳導等議題。這反映監理思維正逐步由「機構是否合規」走向「市場是否具備足夠的風險吸收與管理能力」。

因此，目前最值得討論的，除了是否提高證券商或期貨商的資本要求之外，更重要的是建立與市場規模相匹配的資本與風險管理制度。例如，可定期檢視信用交易、自營業務、股票質押、ETF造市及衍生性商品等業務的風險是否已充分反映於現行資本規範；同時強化流動性管理、跨市場風險監測及極端情境壓力測試，評估市場大幅波動時，證券商、期貨商及相關市場基礎設施是否仍能維持正常運作。

台灣資本市場已成功走過追求規模成長的階段。未來真正值得思考的，不只是市場還能成長多快，而是當市場規模進入新的量級後，支撐市場運作的資本與風險管理架構是否也能與時俱進。成熟市場的競爭力，不僅來自市場規模，更來自市場快速變化時，仍能維持穩定運作並持續贏得投資人信任的監理制度。