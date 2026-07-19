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聯合報黑白集／逼你吃毒油
中聯油脂致癌油品風暴延燒近廿天，行政院長卓榮泰才不乾不脆道歉。台北市長蔣萬安串連藍白，登高一呼發動七二五上凱道抗爭。至於抗爭口號，蔣萬安也不必多花心思，因為民進黨發言人吳崢等早幫人民想好了。
台灣人民歷經大小食安風暴，如今要檢視政府處理是否及格，很容易即可從過往找到「參照組」。例如二○一四年劣質油品事件，當時的閣揆江宜樺兩度在國會鞠躬道歉，時任衛福部長邱文達、食藥署長葉明功也下台。
反觀此次毒油事件，賴政府不僅一開始想蓋牌，迄今仍搞不清致癌物如何產生，是否下架更拖拖拉拉；眼看已形成「史上最強烈食安風暴」，卓揆才在宜蘭對「行政單位未在第一時間查處這個部分深感抱歉」。
聽到沒，只針對「未在第一時間查處」；卓榮泰把道歉限縮到整個毒油案中最小的「這個部分」！
連閣揆道歉都慢半拍、擠牙膏、擇地點、有條件，難怪衛福部次長林靜儀會硬扯「不鼓勵大家吃炸雞排」，吳崢更大嗆「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛！」蔡英文曾說，如果政府聽不見、不回應，你可以大聲、可以拍桌。但到賴政府，別說拍桌，根本不讓人民大聲！
逼我吃毒油，還不准大聲、不准拍桌，人民只能掀桌。這次，人民可以舉起「民主雞排」，高呼：感恩賴政府不逼我吃毒油！
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