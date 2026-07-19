聯合報社論／赴陸失聯問題，也凸顯陸委會海基會失能

海基會秘書長羅文嘉表示，依「兩岸共同打擊犯罪協議」，台灣民眾若在大陸被拘留、被限制人身自由，對岸理應通報台灣；但現在「對岸有時通報、有時沒通報，斷斷續續處理」。 陳宥菘

陸委會近來頻繁公布赴陸失聯人數，指自二○二四年到今年七月九日已有三八五人失聯。陸委會表示未來將定期公布失聯數字，並呼籲民眾非必要勿前往中國旅遊，避免不必要的麻煩上身。陸委會無法恢復兩岸通報機制，也無力解決人民失聯問題，只強調安全風險，叫民眾不要前往大陸，除政治目的一目了然，也凸顯陸委會和海基會在處理兩岸交流衍生問題上已徹底失能。

任何國人失聯都值得關切，政府也有義務協助和保護人民。至於大陸國台辦只是批評陸委會編造假訊息、製造恐慌，其實無助增進兩岸交流信心，應提高司法透明，加強各種通報形式，才能化解疑慮。

陸委會的失聯統計，包括「失聯」、「遭留置盤查」與「疑遭限制人身自由」三種類型，各類型案件性質並不相同，不應一概而論。且近三年國人赴陸高達千萬人次，三八五人失聯占比不到十萬分之四。這個比率，比國內每年平均「每萬人十人」的失蹤通報率還低許多。

諷刺的是，賴政府公布赴陸失聯人數，其實是選擇性公布。國人入境其他國家失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由的數字，從未被相關部會重視或公布。四年前東南亞人口販運、詐騙園區高峰期，曾傳出有數千國人在緬甸、柬埔寨等國失聯，政府就從未公布詳細數字。

陸委會的統計始於二○二四年，當時三類人數總計五十五人，其中失聯五人。二○二五年遭留置盤查人數不增反減，失聯和疑遭限制人身自由數字卻雙雙暴增。今年一到六月，則是失聯人數超過疑遭限制人身自由。背後原因，究竟只是實際人數增減，還是通報問題，仍待詳究。而陸委會的統計只有冷冰冰的數字，並無失聯、遭留置盤查或人身自由受限的原因，也未統計取得聯繫或查明原因後的數字。這除了用案件和人數的累加，營造「失聯者越來越多」恐慌，繼續煽動抗中情緒外，既不能保護人民安全，對民眾避險也無助益。

事實上，赴陸失聯情況顯得越來越嚴重，海基會秘書長羅文嘉去年底的談話，亦透露端倪。羅文嘉當時表示，在一三二起失聯陳情案中，有七十七案未能完全確認當事人處境，其餘「對岸通報廿五案，家屬接獲大陸公安通知、後續與當事人取得聯絡各十五案」，且其中有廿二案涉及詐騙案件。亦即許多案件並非全然沒有處理結果，且有六分之一是國人最痛恨的詐騙案件。

羅文嘉又說，依據「兩岸共同打擊犯罪協議」，台灣民眾若在大陸被拘留、被限制人身自由，對岸理應通報台灣；但現在「對岸有時通報、有時沒通報，斷斷續續處理」，「有時家屬接到自稱中國大陸公安來電，才知道家人在陸發生什麼事」。亦即大多數案件，源於兩岸關係惡化後，陸委會、海基會無法扮演兩岸溝通協調、訊息通報橋梁所致。可以說，兩會完全失能。

此時炒作赴陸失聯更根本原因，應與賴政府欲將民眾赴陸全面納管有關。陸委會二○二三年以「強化國人赴中國大陸安全保障」為由，建置「國人赴陸動態登錄系統」，但二年多來登錄比例僅百分之二點五左右。民眾登錄意願偏低，顯然與對政府不信任，唯恐登錄後個資遭濫用有關。

民進黨不斷宣稱要強化「赴陸納管」，卻動輒將赴陸者扣上在地協力、認知作戰紅帽，甚至進行司法追訴，民眾疑慮並非無據。如今炒作赴陸風險，反而凸顯陸委會、海基會對民眾在大陸遇險時束手無策，誰會相信只要主動登錄，政府就能幫忙解決問題？