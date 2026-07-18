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聯合報黑白集／柯文哲沒學到吳乃仁

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/台糖' rel='台糖' data-rel='/2/119042' class='tag'><strong>台糖</strong></a>前董事長<a href='/search/tagging/2/吳乃仁' rel='吳乃仁' data-rel='/2/129800' class='tag'><strong>吳乃仁</strong></a>積欠台糖債務1.8億元，近日雙方協商破裂，只能擇期再談。 聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1.8億元，近日雙方協商破裂，只能擇期再談。 聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖的一．八億債務，近日雙方協商破裂，只能擇期再談。吳乃仁逃過十二天的管收，用「拖」字訣對付台糖，「新系大老」這頂不敗光環還真是好用。

相形之下，前台北市長柯文哲就沒那麼幸運了。同一天，監察院促請法務部行政執行署追討他「政治獻金不實」案的五千八百萬元，柯家銀行帳戶遭扣押，存款瞬間歸零。柯妻陳佩琪發出哀嘆，「活著真的沒意義了。」「前民眾黨主席」的頭銜，比起「新系大老」的光環，完全沒得比。

政壇有人罩著，命運就是不一樣。一名涉及共諜案的葉姓退役海巡上校，因犯罪後仍領取一千多萬的退休金和優惠利息，在八個月的刑滿出獄後，遭相關機關追討這筆千萬款項，但他藉脫產規避還款。也在這一天，他遭行政執行署聲請管收獲准，成為涉共諜案拒繳回退休金遭管收的首例。

同樣發生在十六日的這三個案例，看似各不相干，卻描繪了行政機構因人而異的討債模式，結局也大不相同。台糖身為國營事業，對派系大老百般恭順，對被賤賣的國有土地就不太放在心上。被套上「共諜」枷鎖的上校，雖懂得利用「脫產」逃避還款，終逃不過「管收」下場。至於還夢想著「綠白合」的柯文哲，再怎麼智商超人，沒學到吳乃仁的脫產與裝病，就只落得財產歸零。

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