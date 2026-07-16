聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／與鞭刑比殘酷

聯合報／ 黑白集

國民黨立委洪孟楷提出鞭刑<a href='/search/tagging/2/公投' rel='公投' data-rel='/2/103300' class='tag'><strong>公投</strong></a>案，7月3日逕付二讀交付朝野協商。 聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷提出鞭刑公投案，7月3日逕付二讀交付朝野協商。 聯合報系資料照

國民黨提出鞭刑公投案，提議針對性侵、虐童、詐欺犯等執行鞭刑。藍營內部對此仍有歧見，白營八名立委中，支持和反對各四人。柯文哲譏稱，有八成五民眾支持鞭刑，但這種盲目民意只是民粹，「還不如公投宮刑」。綠委莊瑞雄也酸說，「乾脆再加遊街示眾」。

全球仍實施鞭刑的國家約三十個，多半是沿襲英國殖民律法或實施伊斯蘭教法的國家。民主國家禁止鞭刑，主要是這種刑罰對人體施加摧殘，不符合禁止酷刑的人道精神。台灣支持鞭刑的陣營則認為，台灣司法過度保障罪犯人權，無法給予相應制裁，導致社會公義失衡，鞭刑有嚇阻作用。

兩極意見中，存在一個關於「殘酷」的辯證。鞭刑是對公民肉體的傷害，雖殘酷，卻非致命。相對的，若民眾的生命財產遭殘暴剝奪，政府無法作出適當的審理行使公義，卻一味拿人權當藉口；這種對受害者人權冷漠的態度，難道不比鞭刑更殘酷？

清朝的笞刑，國民政府時代廢止了。台灣日據時代的鞭刑，則在一九二一年由第八任總督田健治郎取消。田健治郎推動婚教平權，並一改前人的鐵血統治，大幅降低台人被槍決人數；他取消鞭刑，是因為此刑專門對付台灣人。

百年之後，台灣如果恢復鞭刑，勢必成為國際焦點。而台灣民意如何以公投鞭打不負責的政府，同樣也會受到矚目。

社論 黑白集 公投 人權 犯罪

延伸閱讀

在野再提兩公投案！「廢除非核家園」、「安樂死」逕付二讀

中選會管太多 黃國昌認公投程序可修法

綠批安樂死公投是立院失職 藍嗆：用更大的民主防賴總統三不

廢除「非核家園」 年底公投

相關新聞

聯合報黑白集／與鞭刑比殘酷

國民黨提出鞭刑公投案，提議針對性侵、虐童、詐欺犯等執行鞭刑。藍營內部對此仍有歧見，白營八名立委中，支持和反對各四人。柯文哲譏稱，有八成五民眾支持鞭刑，但這種盲目民意只是民粹，「還不如公投宮刑」。綠委莊瑞雄也酸說，「乾脆再加遊街示眾」。

聯合報社論／食安風暴連環爆，卓內閣一路偏袒業者

毒油案如雪球般擴大。從一開始官方公布的一千三百噸中聯問題油，再翻倍到兩千六百噸，如今已累計查出五批計五千七百噸問題油，災情遠比想像的嚴重。更糟的是，近日又傳出「毒蘋果」事件，政府僅憑業者的片面申請，便將美國蘋果的「芬普寧」農藥殘留一舉放寬六倍。賴政府高呼食安零容忍，卻把人民的身體當成毒品實驗室對待，何其荒謬！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。