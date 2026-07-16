經濟日報社論／以國家戰略打造生技新引擎

生技示意圖。 聯合報系資料照

21世紀的國家競爭力，不再只是晶片決定未來，更將由「健康科技」決定國力。誰能掌握生醫創新、健康數據與人工智慧的融合，誰就能掌握下一波全球經濟成長的主導權。7月正值生技月，相關的活動正在舉辦中，值得我們檢視此事。

面對全球政經局勢劇烈變動，地緣政治風險升高，供應鏈重組與科技競逐已成為新常態。長期以來，半導體與資通訊產業撐起台灣經濟，也奠定護國神山台積電的國際地位。然而，面對全球產業版圖重塑，任何國家若過度依賴單一產業，都難以建立經濟韌性。如何培養下一座護國神山，是國家發展戰略的重要課題。

放眼全球，兼具高附加價值、高技術門檻與龐大市場潛力的生技醫藥產業，是最具潛力的下一個國家級戰略產業。全球生醫市場規模於2025至2026年間已突破2兆美元，反觀台灣生技產業雖已創造超過新台幣7,700億元產值，但全球市占率仍然偏低。這樣的落差，反映台灣生技產業仍有待突破的困境。

近年各國均已將生技產業提升至國家戰略高度，其中南韓尤其值得借鏡。2025年南韓政府提出《生技大轉型戰略》，明確將生技定位為未來核心經濟引擎，規劃成立規模逾兆元韓元的Mega Fund，更提出將委託開發與製造服務（CDMO）—生技製藥界的晶圓代工模式，其產能擴充2.5倍的目標，積極打造全球生醫製造中心。南韓經驗充分說明，生技產業的崛起，絕非企業單打獨鬥所能完成，而必須由政府以國家戰略高度整合政策、資本、人才與法規，形成完整的產業生態系。

相較之下，台灣生技產業正面臨內外交迫的挑戰。

外部環境方面，全球生技資本市場在歷經高速成長後進入估值修正期，募資難度大幅提高。美國、中國大陸、南韓等國紛紛透過主權基金、產業補貼及租稅優惠，加速扶植本國生技產業，使台灣企業必須在極不對等的國際競爭環境中求生存。

更值得重視的是，外在壓力凸顯了生技產業長期存在的結構性問題。首先，產業規模普遍偏小，資本市場缺乏支持長期研發的大型資金。其次，我們擁有世界級醫療品質與臨床研究能力，但學術成果與商業化之間仍存在難以跨越的「死亡之谷」。再者，全民健康保險累積的大量健康資料，因法規限制與保守解讀，長期未能有效轉化為產業創新的研發動能。

因此，台灣若要真正打造第二座護國神山，就不能停留於零星政策或短期補助，提出四個方向思考，建構具全球競爭力的生醫產業生態系。

首先，必須加速釋放健康數據價值。政府規劃中的「健康數據服務公司」，應儘速建立符合倫理與個資保護規範的國家級健康資料平台，善用AI技術整合相關資料，發展精準醫療與智慧健康服務，讓數據真正成為產業競爭力。

其次，應建立長期穩定的資本支持體系。政府可引導保險資金、國發基金及民間資本共同成立大型生醫投資基金，補足企業後期臨床試驗與國際市場布局所需資金。

第三，法規創新必須與產業創新同步推進。《再生醫療法》完成立法後，應進一步推動AI藥物開發、智慧醫療、在宅醫療及數位健康等領域的法規沙盒制度，建立更具彈性的監理環境。

最後，也是最根本的一環，就是跨域人才培育。政府應整合教育、科技、衛福及經濟等部會資源，推動智慧生醫人才國家戰略，鼓勵醫學、資訊、工程、商管等跨領域合作，培養新世代生醫人才。

生技產業的發展，不只是產業升級，更關係國家未來競爭力與人民健康福祉。台灣擁有世界級半導體產業、完整資通訊供應鏈、優秀醫療體系與全民健保資料庫，這些都是其他國家難以複製的優勢。如果能進一步將半導體、AI與生醫深度融合，形成跨域創新的完整生態系，可望在全球生醫產業鏈中占有一席之地。