聯合報黑白集／我們來到「台毒元年」

衛福部食藥署公布中聯油脂疑慮油品下架後重新上架原則，將由國家實驗室主責檢驗52件原油、321件成品等檢驗結果。聯合報系資料照

今年陸續出現毒駕、發芽馬鈴薯、致癌毒油、毒蘋果事件，各種風險使人民寢食難安。網友大酸，賴總統開啟了「台毒元年」，並預言今年年度代表字必然是「毒」。賴政府「台毒政績」，食藥署「功不可沒」。

毒駕氾濫，取締效果不彰。食藥署制定的尿檢標準寬鬆，被批「永遠捉不到」；直到六月底應立委要求修正，警方的檢出率才提升。政府防毒駕被動，但對美國農藥公司申請放寬芬普寧殘留標準卻很積極，正好緊跟著台美貿易協定簽署。業者兩年前的申請案，在協定公布後，獲放寬六倍。

食藥署自我定位是「全民信賴的食藥安全守護者」，實際上，對藥物濫用卻淪為法務部配合單位。對美國進口農畜產品農藥殘留，恭順對齊美式「科技農業追求效益」邏輯，只要不能證明「直接有害」，就棄守放行。從萊豬到芬普寧蘋果，食藥署變成外交部、經濟部討好美國的執行單位。

荒唐的是，食藥署處理毒油案第一時間便蓋牌，稱「業者是受害者」。體貼入微，讓上達天聽的無良油商爭取時間湮滅證據。當真相不明，下架回收還未完成，食藥署竟宣布重新上架。真是百毒不侵，民怨沸騰也無懼。

民進黨執政十年，從高端疫苗到核食、美日農藥進口殘留，食藥署為黨把關認定「毒得有理」，不如改名毒藥署更名副其實。