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聯合報黑白集／民進黨為何怕公投？

聯合報／ 黑白集

立法院2025年12月審理修正<a href='/search/tagging/2/公投' rel='公投' data-rel='/2/103300' class='tag'><strong>公投</strong></a>法，納入「公投併<a href='/search/tagging/2/大選' rel='大選' data-rel='/2/209932' class='tag'><strong>大選</strong></a>」，<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>立院黨團舉抗議標語表達反對。 聯合報系資料照
立法院2025年12月審理修正公投法，納入「公投併大選」，民進黨立院黨團舉抗議標語表達反對。 聯合報系資料照

藍白陣營提出反廢死、鞭刑、不在籍投票、重啟核電等六項公投案，若立院通過，將與年底選舉合併舉行。綠營卻批，這些公投案淪為政黨「動員選票、操作選舉」工具，刺激對立。不禁令人好笑：民進黨幹嘛這麼怕公投？

過去的民進黨是公投捍衛者。蔡政府剛上台，就以「還權於民」為由，鬆綁公投法。但二○一八公投綁大選，親綠提案全軍覆沒，在野黨提案全數通過。民進黨嚇得修改公投法，再把公投關回鳥籠。

民進黨現指控在野黨提公投案是為「操作選舉」，但二○二四年底，親綠團體也曾針對選罷法、憲訴法修法提出四個公投案，其中三個獲行政院背書。明眼人皆知，這些公投案就是為操作「大罷免綁公投」。只不過，四案都因連署人數不足，未能成案。

由此可知，藉公投衝選票，民進黨「非不為也，是不能也」。綠營所提公投案，敗多勝少；在野黨所提公投案，只要合併選舉投票，即便未達通過門檻，贊成人數也多半高於反對。此次藍提案，也多獲主流民意支持；難怪民進黨如臨大敵，只能為反對而反對。

藍白所提六項公投案，並非全無爭議；但公投的重要目的，本就是為彌補現行體制及代議制度之不足而設。民進黨反公投，反映其「與主流民意對立」態度。只要與民意站在一起，何懼公投刺激投票率？

社論 黑白集 公投 民進黨 大選 中選會

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