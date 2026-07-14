聯合報社論／美陸交鋒反映的現實：台灣自主權消退

美國總統川普5月訪問北京，進入中南海和習近平舉行小範圍會談，川習兩人穿過花園長廊。川習預計9月在華府再度會晤。 新華社

中共近日罕見點名批評美國在台協會處長谷立言，指他把自己當太上皇，背離美國總統川普的表態。美國務院則為谷立言背書，稱他完全代表美國政府立場。陸美攻防，雖然只是雙方在台灣議題交鋒的一部分，卻反映了一定的現實：台灣已嚴重喪失自主權。

從川普五月在北京享受到的超高規格接待，中共對川普下的功夫之深，超乎外界想像，並且獲得川普在台灣議題上的表態：即不當台獨靠山、不想長途跋涉去打仗、審慎考慮對台軍售等談話。因此，在川普明確表示九月廿四日前後將與習近平再度會晤後，中共對谷立言的點名批評，首先就凸顯了川普與其外交官僚的距離，並暗示美國外交官僚的陽奉陰違可能成為「川習二會」的障礙。

七月以來，中共已二度批評谷立言。月初那次還未正式點名，一周後升級點名批評，為過去少見。中共不能容忍，川普已經警告民進黨不要倚美謀獨，谷立言卻仍為台獨「遞刀子」。因此，除表達對谷立言介入台灣內政與安全角色之不滿外，中共可能進一步突出美國國務院建制派背離川普的北京表態，破壞川習會成果。中共將扣緊川普談話，儘量不讓白宮幕僚或外交官僚有翻轉澄清或唱黑白臉的空間。美國當然不會聽命於中共，但至少須考慮避免破壞川習二會。

從台灣視角看，不論美國前總統拜登說出會出兵護台，或川普說不想遠赴台灣打仗，隨後都有國安幕僚或國務院官員出來澄清；但川普政府2.0，仍是川普說了算。因此，儘管美國務院強調對台政策不變，但至今還未說明川普不當台獨靠山等談話的意涵。谷立言敦促立法院通過巨額國防預算，且要將台灣打造成無人機蜂巢，但他也還沒說明川普把對台軍售當作很好談判籌碼的用意。立院已通過大部分軍購特別預算，並會繼續通過無人機預算，但在九月川習二會或年底可能的「川習四會」前，谷立言對川普批准售台武器有多少把握？

換一個角度看，中共大罵谷立言自居太上皇，也形同嘲諷賴政府自甘淪為美國殖民地順臣。前總統蔡英文以絕對順從，讓美國放心；賴清德總統以表態交心，讓美國釋疑。從晶片、資金到供應鏈，台灣無不奉上；從萊豬、萊牛到發芽馬鈴薯，台灣民眾照單全吃。谷立言介入台灣內政與安全事務，也愈來愈不加掩飾，不惜逾越外交界線。這在賴清德強推一．二五兆元軍購特別預算過程中，表現得最為明顯。谷立言一路強力護航，甚至比賴政府官員積極。

中共視台灣問題為其核心利益中的核心，川普因此對賴清德畫出紅線；連美國國務卿魯比歐都相信，中共其實更傾向透過「和平且自願」的方式完成統一。問題是，台灣不論是被動當抗中棋子，或自願當抗中打手，蔡賴政府每一次冒進，都讓共軍機艦順勢更逼前一步，而台灣對美國保護則形成更深的依賴。

台灣不必隨中共言語起舞。但共軍擴張迅速，進出第一島鏈和圍島巡航、近海治理都已常態化，對美國形成區域拒止的有力嚇阻，更強烈壓縮台灣安全防衛空間。而台灣的安全戰略，「豪豬」還沒裝扮好，「地獄景象」也還在想像，又要改裝成「蜂巢」。美國指導姿態不變，蔡賴政府以備戰替代避戰，抗中本質也不變。現在連高中生都要列冊動員了，說好的主權獨立和國防自主，卻已逐漸銷蝕。

最近川普又提台灣偷走美國晶片。有機會的話，賴清德敢不敢偷偷問一下谷立言：上回託他送川普的《張忠謀自傳》，到底送了沒？