經濟日報社論／改革能源政策 改善台電財務

台電。 聯合報系資料照

日前外媒路透報導，台電將從八家公股銀行獲得3,000億元專案貸款，以舒緩凍漲電價造成的財務壓力，貸款年限為三年，利率約1.85%。資金來源比照先前中油專案融資模式，由中華郵政提供轉存款支應，並由政府保證。

台電隨即表示，俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲，為近年虧損主因，與能源政策無關。且今年美以伊戰事引發天然氣價格波動，致使台電發購電燃料支出增加，以致須增加對外舉借。會在銀行授信原則下，爭取財務改善資源。經濟部長龔明鑫也表示，台電增貸主要在短期融通業務上的周轉，其實一直期待再幫台電爭取撥補或增資。核電若能通過重啟，核能占整體發電比例小，填補虧損有限。

從降低利息負擔來看，公營的台電，突破中華郵政不能辦理企業放款的限制，透過轉存款於泛公股行庫，再向泛公股行庫申請利率較低的貸款，確是高明的資金調度。但是，台電的負債比2023年起就超過92%，若再增貸3,000億，將使債務餘額逼近3兆元，負債比勢必升至95%，將因影響信用評等而增加未來的融資成本。且利息費用去年就高達278億元，新增3,000億貸款將使利息費用驟增55億，由於今年前五月已有144億元的虧損，無異是雪上加霜。

進一步探討台電的虧損，台電以2022年2月爆發的「俄烏戰爭後國際燃料價格飆漲」為由來解釋虧損原因，還特別強調「與能源政策無關」，實有疑慮。

根據台電公布的天然氣統約價格（每立方公尺）， 2021年尚低於12元，俄烏戰爭爆發後的9月飆到19.4元高峰，但次年起就連跌三年，去年更跌到13.8元，可見得俄烏戰爭引起國際燃料價格飆漲只是短期現象，並非台電所指的一直居高不下。

再把時間拉長，觀察國際燃料價格和台電盈虧的對應關係，可以發現在2001至2014年的期間，天然氣顯著高於2023年至今的價格；即使2022年戰爭爆發的天然氣價格飆漲，也比2004~2008年期間還低。台電面對比現在還高的國際燃料價格下，2001~2014年仍能維持獲利或小虧，財務狀況遠比2022、2023年的2,264億、1,994億元虧損好很多。此客觀的大數據，證明「國際燃料價格」絕非造成台電虧損的單一因素。

台電之所以虧損，「能源政策」是政府無從迴避的原因之一。將2001~2025年台電的盈虧和核電占比對照，發現2001~2014年國際燃料價格雖高於俄烏戰爭期間，因發電成本低的核電，占比一直維持在18%以上（2002年最高達22%），以致台電即使面對高昂的國際燃料價格，仍然有小小盈餘或小幅的虧損。2015年國際燃料轉跌，馬政府還因此有本錢調降電費三次。

而2019年開始核電逐一停機，穩、廉、潔的核電占比逐年降低，難怪俄烏戰爭爆發後，讓台電暴露在髒、貴的煤、油、氣等燃料的國際價格衝擊下，加上台電採購的光電、風電，價格高於國際，雖然漲了電費六次，增資加上撥補3,000億，台電至今年5月底累計虧損3,672億元。去年5月17日核三廠停機使核電占比歸零，今年因美以伊戰爭造成國際能源波動，當然台電又發生虧損。

上述數據，在在說明「能源政策」，尤其是非核家園，其實是造成台電虧損的重要原因。龔部長說：「核電若能通過重啟，但占整體發電比例小，填補虧損有限」，應該反過來解釋，僅核三廠重啟不夠，應考慮所有核電廠（包括浪費了3,000多億的核四）重啟，唯有大幅提高核電占比，每年可節省台電支出至少千億元，使台電的電力供應更穩、廉、潔，才足以因應AI產業風潮下的龐大電力需求。

總之，賴總統願意卸下非核的神主牌，調整能源政策，加速重啟核電廠，絕對有助於能源安全的提升，改善台電的財務。在核電廠未重啟前，經濟部和台電的當務之急就是要合理降低發電和購電的成本。