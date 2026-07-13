聯合報黑白集／股市漲停，出生跌停

內政部昨公布最新戶口統計資料，新生兒6月出生數為7324人，專家以股市形容，是連續兩個跌停板。聯合報系資料照

內政部統計，台灣人口數至六月底已連續卅個月負成長，創下二戰以來的最長紀錄。其中，上半年新生兒數為四萬六千餘人，較去年同期減少九千人；今年出生數可能首度跌到八萬人，比起十年前竟腰斬一半以上。對比股市連創新高，政府宣傳經濟大好，連拉好幾根跌停板的出生數，恐怕才更貼近人民對未來的信心指數。

台灣出生數在二○一六年還有廿萬人，此後雖以每年約少一萬人的減幅下降，但二○二五年比前一年竟一口氣少了兩萬七千多人，只剩下十萬七千多人，減幅驚人。而依今年上半年出生數推算，今年不但幾乎可確定跌破十萬人，就連要保住「九字頭」都很吃力。

然而，台灣出生數驟降的這兩年，卻也是台股受惠於ＡＩ浪潮而屢創新高的狂飆年代，不斷跌停的出生數顯然與股市大盤指數完全相反。賴政府洋洋自得的經濟榮景，ＧＤＰ創新高，人民卻用出生數反映出他們對於經濟前景最真實的感受。

更值得深究的是，少子化成因複雜，低薪高房價的經濟壓力雖被認為是年輕人不婚不生的主因，但這種逐步下滑的趨勢，為何在二○二五年這年突然斷崖式陡降？除了經濟因素，是否跟前一年賴政府上台，兩岸戰爭疑慮升高，人民憂心無法避戰，索性避孕，以免下一代承受戰火有關？有待更多的研究與調查。