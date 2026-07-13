聯合報社論／台灣需要「跟老天對賭」的政府與決策？

台中市長盧秀燕（右二）與台北市長蔣萬安（左二）參。聯合報系資料照

巴威颱風襲台，狂風暴雨累計造成兩千餘件災情、逾百人受傷、上萬人疏散撤離，幸無人死亡。如今巴威遠離，但一場圍繞著縣市首長「應否放颱風假」的口水風暴，卻依舊肆虐全台。「放假也罵、不放也罵；早放也罵、晚放也罵」，成為台灣一道特殊的政治風景。

台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕，無疑是處身這波颱風假口水風暴之眼的兩極代表。北北基桃九日晚宣布隔天放颱風假，卻因十日台北無甚風雨，綠營民代及側翼猛批蔣萬安「放政治假」，造成股市停止交易等上百億經濟損失；相對的，盧秀燕宣布十日下午六時才開始放連續颱風假，臉書立刻被灌爆，質疑下班後才放已毫無意義。同樣，全台僅台東正常上班上課，縣長饒慶鈴被質疑「輕忽防颱」，而雲嘉南高等南部縣市未在警戒區內卻停止上班上課，也被批評「放假過頭」，堪稱另一組兩極代表。

事實上，依據中央氣象署九日下午在各縣市首長決策前發布的颱風警報，巴威接近台灣時強度將為強烈颱風或中度颱風上限，北部地區及中部、東北部山區預估降雨達豪雨以上；氣象署更指出，巴威七級風暴風半徑達三八○公里，是自一九九五年以來半徑最大颱風。

面對專業的颱風警報，不僅教育部比北北基桃更早一步宣布分科測驗延期，行政院長卓榮泰九日也臨時增加前往台北內湖視察防颱整備行程。但卓榮泰的視察還有民進黨台北市長參選人沈伯洋陪同，凸顯「借颱打蔣」的居心。綠營民代及側翼也無視氣象專業預測，反而以台北風雨未達標的「事後諸葛」之姿，狂酸蔣萬安新創「颱風整備日」。這豈止自證雙標，打臉賴政府與卓揆，遑論未在警戒區仍宣布停班課的高雄、台南等南部縣市首長。

各縣市放假或不放假，都強調是綜合風雨預測及法定標準而做的決策。南部縣市據此全面放假，台東也據此成為全台唯一正常上班上課縣市。證諸台東縣多數地區不只未見風雨，高溫還達卅六度，部分地區更颳起焚風，顯然饒慶鈴不放假的決策確有所本，並非網民批評的「逆風操作」。

蔣萬安、盧秀燕、饒慶鈴的境遇，恰也凸顯當今台灣面對颱風假的糾結、兩難，甚至「賭性」。賴清德總統在台南市長任內，曾因精準判斷而不放颱風假，得到「賴神」封號；但後來又因判斷失準而未放颱風假，引起極大民怨，網上瘋傳「賴神勸童」哏圖，「賴神」形象崩塌。其實在民眾普遍期待放颱風假的社會氛圍裡，縣市首長決定不放假，要有更大的擔當，政治風險也較高。但不論放不放假，都需要專業氣象預測協助；最不需要的，就是卓榮泰的颱風政治化、綠營民代與側翼的颱風雙標化，以及縣市首長的偏執化性格。

早年台灣經濟轉型時期，不僅政府、企業宣揚恪盡職守精神，就連小學生也要以英國海軍上將納爾遜幼時頂著暴風雪上學為榜樣。面對當時艱困的大環境，「逆天改命」才是主旋律。但隨著社會價值觀改變與權利意識抬頭，台灣已擺脫「重經濟、輕人命」的過往。如今卻見民進黨人士高喊「放颱風假造成經濟損失」，攻擊蔣萬安，怎不讓人錯愕！如果真在意錢事，怎不算算賴政府處理毒油案顢頇誤失加蓋牌造成的巨大經濟損失？

面對天災，台灣社會不再認同「捨命拚經濟」，而更重視防災避凶超前部署。在極端氣候下，除精進氣象預測並尊重專業之外，我們不需要只會討好選民的縣市首長，更沒有理由支持只想「跟老天爺對賭」的政府與決策。