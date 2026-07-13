經濟日報社論／注意日圓大賭局的風險

注意日圓大賭局的風險。路透

近來日圓交易市場相當詭異，日經新聞報導，到6月下旬日本國內外匯保證金交易（FX）的倉位七成是做多日圓，是2013年統計以來最高水準。另一方面，美國商品期貨交易委員會統計，到6月底為止槓桿基金累積的做空日圓倉位為11.5萬口，超越2024年夏天日圓大暴升前水準。美日投機資金對日圓的龐大資金多空對作，恐會造成今年夏秋日圓價位的劇烈波動，台灣產業界須留意。

美日投機資金對賭日圓，自然是各自認為有利可圖。對於日本FX參與者，也就是俗稱由散戶們組成的渡邊太太大軍來說，由於美日利差，做多日圓的成本較高。依7月初的行情，賣日圓買美元的做空日圓，1萬美元投資留倉1日，可獲得170日圓利息收入；然而買日圓賣美元的做多日圓，1日要付出200日圓的利差成本。

儘管有利差成本，渡邊太太們近來史無前例的做多日圓，是因為6月以來日圓持續疲軟，7月1日跌破1美元兌換162日圓，是39年來的日圓新低點。渡邊太太們期待日本政府介入外匯市場，提前布局等待。

渡邊太太們做多日圓，可以緩減日圓貶值的趨勢，但也有副作用，一旦日本政府拉抬日圓之後，渡邊太太們會迅速獲利了結，讓政府介入效果大打折扣。4月底5月初，日本政府趁黃金周假期較容易影響市場價格時，將160水準的日圓一度拉抬到155，但不到一個月，日圓又貶回159，被日經新聞諷刺「11.7兆日圓介入，效果1日圓」。日本政府介入效果維持不到一個月的背後，是賺飽飽的渡邊太太們。

渡邊太太們也會提高未來日圓暴跌的風險，當6月日圓貶值愈來愈靠近兩年前低點的161.96時，做多日圓的FX交易者持續增加，但到目前為止，日本政府沒有明顯的介入痕跡。市場分析一旦日圓跌破163或164後，持多單的渡邊太太們可能認賠出場，這恐會讓日圓迅速下落至165以下。這個日圓可能暴跌的「商機」，美國投機資金自然看在眼裡。

從大環境來看，美國投機資金也有布局日圓空單的理由。美伊戰爭之後美國物價大漲，聯準會今年升息的機會大增，此外儘管日銀在6月的利率會議宣布升息1碼，但高市政權預計在7月內閣會議通過的2026年「經濟財政運營與改革的基本方針」，意外的對金融政策提出干預，說為了強化經濟，日本銀行的「適當政策」非常重要，市場認為這是高市政權對日銀升息方針的明顯箝制。

聯準會的可能升息以及高市政權箝制日銀升息，這讓市場評估美日之間利差可能加大，美國期貨市場做空日圓的資金迅速增加，這讓我們擔心日圓可能在短期內重演2024年的大暴升。

2024年日圓大暴升前夕，隨著美國期貨市場日圓空單不斷增加，日圓價位從3月初1美元兌151日圓，貶值到6月初的160日圓。但因為兩件突發事件：日本央行7月底突然調升政策利率從0到0.25%；8月初美國公布7月失業率，市場估是4.1%，但出乎意料是4.3%。這兩件事瞬間增加市場對於美日利差減少的想像，期貨市場的日圓空單一口氣瓦解，日圓大暴升，到了9月初日圓來到當年最高水準的143。

高市政權新財經方針曝光後，日圓與日本國債同時走弱，在金融市場壓力下，內閣最近又改口說，具體金融政策委任日銀處理。市場評估美日利差增大的日本因素，稍微有了改善。7月14日與15日美國將公布CPI與PPI數據，如果數據比市場預想的還降溫，美日利差增大的市場想像，將會進一步縮小。

總之，美日投機資金對於日圓動向都聚集大筆賭金。任何風吹草動，都可能短期內讓賭金退場並帶來日圓劇烈變動，台灣投資人與產業界要注意。