聯合報黑白集／食安五環框不住人性

食品雲斥資10億元卻被詬病無法即時發揮效果，下游產品仍需靠「人工」逐一確認。 聯合報系資料照

中聯油脂驗出一級致癌物超標事件，已釀成超級食安風暴。雖然食藥署祭出上億元重罰，檢方更動員十三名檢察官大搜索，相關企業高層或遭聲押、或令重保，卻只是更加證實民進黨政府的「食安五環」已徹底破功！

台灣歷經多次食安風暴，食安相關機制也屢有改革。就以檢驗為例，二○一四年《食安法》修法即規定，上市櫃食品業者須設實驗室；二○一六年更強制食用油業者設實驗室。

但這次的油品風暴，卻讓蔡、賴政府接續構建的兩版食安五環灰頭土臉。除了食藥署官員指稱的業者涉嫌惡意延遲通報、已知超標仍然大量出貨，更讓人民心驚的是業者的實驗室幾如虛設！

食用油既屬強制檢驗品項，從進貨到出貨理當批批檢驗，為何卻遲至「第三手」才反映有問題？無論是實驗室弄虛作假，抑或是高層「蓋牌」，均凸顯兩版食安五環根本框不住「人性」。雖然行政院長卓榮泰已指示修法。食藥署將納入「突襲抽查」，殊不知政府本就有不定期查核、神秘客送驗等監督機制，顯然，掉螺絲的並不止業者。

實驗室品管與工廠生產之間天生存在矛盾，唯有提升實驗室位階、專業及獨立性，賦予實驗室通報權責，並免受企業究責、甚或應予獎勵，才有可能克服追求產能盈利的企業官僚文化。但食安五環真找對藥方了嗎？