經濟日報社論／化解貿易逆差 台美需要新機制

化解貿易逆差，台美需要新機制。聯合報系資料照

中國大陸和歐盟近日在比利時舉行「中歐貿易投資磋商機制」會議，確認成立此磋商機制，設定10月前在貿易分歧上取得具體成果。台灣和美國之間，可以參考這個務實作法，協助處理彼此間的貿易和投資問題。

中、歐在會議後發表聯合聲明，顯示在美國攪亂全球商貿環境下，彼此都更需要對方市場；但在雙邊貿易巨大失衡情況下，必須透過諮商來處理一些貿易和投資問題，以免裂痕繼續擴大。所以，將設立貿易投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織四個工作組，並成立監測機制，致力解決包括市場准入、政府補貼、稀土出口管制、網路安全法、產業加速法等各自關切的系列問題。

這是個不錯的設計，以市場原則運作的傳統貿易投資機制，已在美國川普政府強烈追求「美國優先」之下，受到「非市場因素」的極大干擾；各國都難以像過去一樣，設定美國為最重要的出口市場，必須以其他市場在某種程度上替代美國，對歐盟而言當然就是中國大陸，反之亦然。

然而，目前在雙方貿易存在巨大失衡下，貿易摩擦也愈來愈嚴重。如何解決這些問題，是刻不容緩的優先課題。過去，許多國家會以簽訂「自由貿易協定」（FTA），設定雙方認可的貿易和投資規則來消弭紛爭，但依「北美自由貿易協定」（NAFTA）的經驗看來，它無法解決貿易失衡的問題，而美國目前的單邊作為又失之獨斷，歐盟和中國大陸間的磋商機制，可視為雙方都可以接受的折衷途徑。

台灣和歐盟之間，近年並沒有嚴重的貿易失衡問題，加上已有部長／總署長級的「台歐盟經貿對話會議」，和每年召開的各領域工作小組會議（如貿易暨投資對話、產業政策對話），在半導體供應鏈、綠能與淨零轉型、動植物防疫檢疫與農產品貿易方面，也都存在著合作機制，因此在目前台歐貿易投資升溫的情況下，只要強化現有的機制即可，並不需要另外建立類似的磋商折衷途徑。

然而，台灣和美國間的情況就完全不同。在人工智慧（AI）急速發展帶動電子零件的強烈需求下，美對台的貿易逆差去年大幅攀升到1,500億美元。今年上半年已高達1,000多億美元，台灣成為美國最大的貿易逆差國。這種現象，看在川普政府眼中，不可能感到高興。

而且愈來愈多的晶片或其他半導體產品從台灣出口到美國，成為美國的經濟國安問題，對台灣而言也是高度的風險，因為川普已經多次放話：台灣偷走了美國的晶片，若不到美國設廠，將課徵晶片關稅。

雖然台美之間已經談出「對等貿易協議」（ART），台灣承諾2,500億美元的直接投資、2,500億美元的投資保證等，但隨著美台貿易逆差一直增加，恐怕未來變數仍多。

台美之間現存著幾項經貿合作機制，包括：台美21世紀貿易倡議、台美經濟繁榮夥伴對話、科技貿易暨投資合作架構，但三個機制的內涵多在消除貿易障礙、建立供應鏈安全和部分產業合作上，並未涵蓋如何有效削減雙方貿易逆差上的合作。若能另外設立一個「台美貿易及投資諮商機制」，或擴大現有平台，涵蓋台美相關部會，諮商如何有效合作來減少雙邊貿易失衡，會大大有利於川普團隊對台灣的看法和對川普的資訊提供，減少台灣地緣政經風險，也有助於台灣產業國際化，值得政府深思。