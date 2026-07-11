聯合報社論／解讀中共潛射巨浪，兩岸勿再陷惡意螺旋

共軍核潛艇在本月6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，具備「二次核打擊」意涵，引發國際關切。 新華社

中共七月六日中午從潛艦試射「巨浪」彈道飛彈，落入南太平洋，引起全球關注。相較陸基飛彈必遭敵人第一波攻擊，潛艦潛於水下，對手很難提前摧毀；擁有潛射彈道飛彈，等於具備核子報復能力。中共此次動作，果然觸動周邊國家神經，也再次提醒世人，美中及亞太地區的軍事競爭仍未降溫。

從軍事專業角度，任何武器都要維持試射，才能確保裝備妥善與人員熟練。對北京而言，建立海基核子威懾能力，是其國防現代化的重要一環，對內對外都值得高調誇耀。尤其，中共飛彈潛艦是由火箭軍負責作戰管制，而近年習近平打貪整肅，火箭軍成為重災區，大量將校落馬。此次試射，中共中央軍委必然高度介入；操演順利結束，也代表習近平對火箭軍的信心一定程度恢復。

作為快速崛起的新進強權，解放軍一舉一動都引人矚目。但由於大陸新聞管制，軍事資訊透明度極低，外界往往只能從碎片中拼湊全貌。因此必然產生偏差現象，不少評論流於好惡，對未知部分任意「填空」，以討好受眾。

例如，大陸媒體報導軍事新聞，對解放軍任何動態都賦予最正面意義；對「中國崛起」的無限度樂觀與無條件吹捧，彷彿解放軍下次躍進即可與美軍並駕齊驅。光譜另一端，則因為對共產專政的不滿，或出自反中仇中的宣傳利益，便認定中方的軍事成就都只是虛有其表的吹噓，貶損奚落不遺餘力。甚至看到將領涉案下獄之類醜聞，即譏嘲中國只是「紙老虎」，不足與西方陣營對壘抗衡。

上述兩種觀點方向相反，本質卻殊途同歸：都是以主觀偏好取代客觀分析，宣講者都旨在迎合群眾以換取自身名利。尤其在社群媒體，過多的資訊反而導致破碎化，片段信息往往被放大，掉入「只相信願意相信的資訊」的陷阱。這在一般人民或名嘴也就算了，但如果政府主事也抱持這種心態，勢必在決策上造成嚴重誤判；即使星星之火，也能釀成燎原之災。

中共軍力持續擴張，當然值得台灣朝野高度警覺，卻也是無法改變的客觀現實。我方必須警惕的，是如何因應這些變化。二○一六年蔡政府上台以來，愈來愈高談「備戰」，儼然認為強化軍力就是一切問題的解方，卻幾乎不考慮「避戰」。然而，備戰與避戰絕非互斥的單選題，而是國家安全不可偏廢的兩個面向。強化硬實力，是讓潛在對手不敢輕啟戰端；建立危機管控機制，則是避免因誤判或意外而使局面失控。在提升嚇阻能力的同時，更要避免猜疑與敵意持續累積，才是成熟的謀國之道。

遺憾的是，近年兩岸官方互動幾近停擺，既有溝通管道相繼中斷，海空兵力頻繁接觸，卻缺乏足夠的危機管控機制。更糟的是，國安高層官員自我矮化為「宣傳部長」，忙於利用駐台外媒「出口轉內銷」。而其內容，扣掉個人意識形態的情緒性語言後，往往充斥錯誤預判，乃至對歷史或地緣政治的無知。這除暴露自身的膚淺與技窮，也被敵人或友人看破手腳，是更嚴重的國安危機。

面對中國大陸軍事能力上升，台灣不能掉以輕心，也不宜陷入恐慌。真正穩健的國安政策，應建立在客觀情報、理性分析與務實作為之上，而非口號、情緒或意識形態。更重要的是，「在軍事上不該讓對手太樂觀，在政治上不該讓對手太悲觀」，唯有同時強化自我防衛能力，恢復必要的兩岸風險管控機制，並且對內建立透明可信的政策溝通，才能在日益動盪的印太局勢中降低風險，爭取最大的安全利益。