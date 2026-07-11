經濟日報社論／AI走出雲端 台灣準備好了嗎？

台灣過去靠資訊硬體打進全球市場，未來則應以實體AI重新定義自身角色。路透

近期有三個國家在人工智慧領域都有些新進展，雖是不同領域，卻指向同一趨勢，值得討論。

6月中下旬，中國商務部、國家發改委、教育部、工信部、民政部、住房城鄉建設部、文化和旅遊部、國家衛健委等八部門發布「人工智慧＋消費」17項措施，從智慧手機、家電、汽車到居家、養老、文旅與零售，試圖讓人工智慧走進日常生活。幾乎同一時間，南韓宣布擴充無人機與反無人機能力，規畫訓練50萬名「無人機戰士」；美國晶片大廠onsemi則以約70億美元全股票交易收購Synaptics，把實體AI納入併購主軸。

這三件事分屬消費政策、國防部署與企業併購，卻指向同一趨勢：AI下一場競爭，不僅在於雲端模型，更在真實世界。過去市場追逐大模型、GPU與算力；接下來，誰能讓AI真正在家庭、工廠、醫院、港口與戰場上安全可靠運行，誰才可能掌握下一輪產業主導權。

持平而論，大模型仍是AI發展的基礎。沒有足夠算力、資料與演算法，機器人不會突然變聰明，無人機也不會因此具備自主能力。然而，若AI只停留在聊天，其經濟價值終究有限；真正能擴大生產力、改善服務品質，甚至重塑國防與公共治理的，是把感測、運算、連結、電力與控制整合到實體設備裡面。

中國大陸此次「AI＋消費」政策，值得注意之處不在於增加幾項補貼，而是把龐大內需市場轉化為AI產品的試驗場。從「人、車、家」連動，到養老、陪伴機器人與智慧零售，政策核心是讓新產品在大量、真實而多樣的場景裡修正、迭代與降低成本。AI產品初期最缺的，往往不是概念，而是願意付費、容許試錯、持續回饋的使用者與場域。

南韓的做法則提醒我們，實體AI同時是安全能力。近年戰事顯示，低成本無人機已改變偵蒐、打擊、補給與防禦的節奏；無人機、反制系統、通訊鏈路、影像辨識與蜂群協同，正成為新型國防工業的重要組成。南韓強調訓練操作人員、布建可消耗型無人機，並力求使用在地零組件，其意義不只在增加裝備數量，更在建立平時可商用、戰時可轉換的科技動員能力。

再看onsemi收購Synaptics，則可看到半導體競爭邏輯正在改變。過去晶片業者多以製程、效能或單一元件決勝；如今，AI落地需要一套完整能力，感測要準、電源要省、連線要穩、邊緣運算要即時、控制系統要可靠。兩家公司一個強在電源、感測與車用、工業，另一個長於人機介面、連網與運算平台，正是為了搶占從資料中心外溢到汽車、機器人、工廠與智慧終端的市場。

回到台灣，我們擁有半導體、資通訊、精密機械、電源、散熱、網通、光學、感測、無人機與醫療器材等基礎，亦有世界級的製造速度與供應鏈協調能力。問題在於，過去成功的代工模式，卻未必擅長把不同技術、資料與使用者需求整合成新服務。

例如，工廠能否降低良率損失與能源浪費？醫療照護能否以機器人補足人力缺口？物流能否以自主系統提高效率？無人機能否兼顧防災、巡檢與國防需求？這些若沒有本地場域驗證，再好的硬體都難以形成可複製的商業模式。

政府的角色因此格外關鍵。應把公共採購與示範場域當成實體AI的第一個市場，在醫療、長照、交通、港口、農業、防災與國防等領域，提出明確問題，而非只補助技術展示；同時建立安全、資安、責任歸屬、資料使用與互通標準。更重要的是，鼓勵半導體、機械、軟體、通信、國防與服務業跨界合作，讓台灣從零組件供應者，走向解決方案整合者。

台灣過去靠資訊硬體打進全球市場，未來則應以實體AI重新定義自身角色。讓AI不只在螢幕裡回答問題，而能在現場解決問題；讓台灣不只提供晶片與設備，而能提供可信任、可創造價值的智慧系統。誰能率先把AI接上真實世界，誰就有機會在下一波硬體革命中成為定義市場的人。