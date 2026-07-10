聯合報社論／「零容忍」口號滿天飛，一到執行就破功

致癌油品風波延燒，凸顯政府食安管理問題。圖為賴清德總統（中）與衛福部長石崇良（左）。 聯合報系資料照

政府近年最琅琅上口的宣示，莫過於「零容忍」了。從食安零容忍、詐騙零容忍、毒品毒駕零容忍，到霸凌零容忍、兒虐零容忍，一個口號不斷複製貼上，聽到民眾都耳朵長繭了。但口號喊得大聲，一落到執行層次卻不斷破功，各種荒腔走板現象層出不窮，暴露政府政策禁不起檢驗。網民譏稱，零容忍口號不斷，讓政府變得像詐騙集團。

二○一四年馬政府任內發生「黑心油事件」，蔡英文順勢喊出「零容忍」口號，要求對黑心廠商嚴格執法，「不想負責食安的政黨就應該下台」。她上台後，更提出「食安五環」改革方案，從「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重黑心廠商責任」及「全民監督食安」等五面向，確保食品安全。然而這十年來，無論開放萊豬進口、進口蛋風波，乃至近日爆發的致癌油品事件，人們卻往往連「食安五環」的一環都看不到：源頭沒控管、生產沒管理、查驗不確實、黑心廠商依然橫行。「零容忍」的真相，其實是「零管理能力」。

要落實「零容忍」，基本上須有幾個前提：一是清晰合理的政策指引，二是認真中立的執行人員，三是堅實的法治信仰，四是強大的科學專業，五是政治的零干預。然而，在民進黨政府的「政治掛帥」文化下，中立、專業、法治、科學、不干預幾乎都無可能。也因此，零容忍的宣示一落到執行面，就只剩破碎政策及見風轉舵的執行者，乃至「看上級臉色辦事」的官員。這次致癌油品事件之所以三度轉彎，正是連政務官和專家都在看府院臉色辦事，主政者更是只想「蓋牌」及轉移焦點，怎麼可能俐落處理？

三年前，因進口蛋風波引發食安爭議，一名新北市謝姓民眾在臉書貼出他買到的「綠色蛋」照片，圖中蛋液呈黃綠色，蛋的內殼則是黑色；他質疑進口蛋品質有問題，還附上購買時的電子發票。誰料，政府第一時間的反應不是追查問題蛋的真假與根源，而是由閣揆陳建仁在立院定調這是「假訊息」，除由農委會告發他「加重誹謗罪」及違反食安法，並派警方將男子連夜帶回訊問製作筆錄。最後，檢方調查結果認定民眾的照片是真的，不予起訴；至於綠雞蛋為何出現在市面，卻已無人再追究。

這是民進黨政府遇到問題一貫的處理態度，不思解決問題，卻先認定提出問題者「居心不良」。這次致癌油事件有類似軌跡，衛福部一開始想大事化小，又想護航業者，民進黨更將責任焦點推給藍營縣市首長。正因為如此，反而讓民眾愈發不滿，事件不斷延燒。

再看，行政院處理經貿辦總談判代表楊珍妮的霸凌案，也是拖泥帶水，真相遮遮掩掩，令人難以信服。此案與先前勞動部前北分署長謝宜容霸凌案如出一轍，都是在被霸凌者去世後才著手調查；其實行政院和勞動部先前即得知訊息，卻避不處理，才使事件惡化到釀成人命。所謂「霸凌零容忍」，根本是無心也無力，連善後都敷衍。

再如毒駕撞死人事件頻傳，如果政府曾稍微用心緝毒，何致如此？更可笑的是，政府火速修法，將喪屍煙彈原料依托咪酯類提升為一級毒品，製造、販賣、運輸者最重可處死刑，明顯都只是臨場表演。一級毒品的製、運、販最重「可處死刑」的規定已行之多年，但近廿多年來，法院連殘暴殺人犯判死的案例都近乎絕跡，哪有毒犯遭判死刑的案例？

民進黨不斷濫用「零容忍」口號，但在實際施政上卻跟不上宣示。其結果，就是讓民眾看穿政府虛有其表。