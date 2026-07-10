經濟日報社論／多重風險夾擊 物價治理該升級

消費者物價指數再創新高，民眾明顯感受到荷包愈來愈薄。聯合報系資料照

消費者物價指數再創新高，民眾明顯感受到荷包愈來愈薄。就在通膨壓力尚未緩解之際，巴威颱風逼近台灣，農漁產品供應面臨新的考驗，市場已開始擔心蔬果、肉品價格可能出現新一波波動。更令人憂心的是，近日爆發疑似致癌食用油事件，引發民眾搶購替代油品與食品加工業重新調整原料來源，不僅牽動食品安全，也可能進一步推升食品製造成本。當通膨、天災與食安風暴同時發生，政府若仍以零星措施應對，恐怕難以穩定物價與民心。

物價從來不是單一商品的價格，而是整個經濟體系的溫度計。當消費者物價指數持續攀升，受衝擊最深的往往不是高所得家庭，而是退休族、固定薪資階級以及弱勢家庭。對他們而言，每公斤青菜多十元、每瓶食用油漲數十元，都會直接改變生活品質。通膨最大的問題，不只是東西變貴，而是薪資成長追不上物價上升的速度，使實質所得不斷縮水，進一步抑制民間消費，形成經濟成長的新壓力。

巴威颱風尚未真正登陸，市場已開始預期心理作祟。過去經驗顯示，每逢大型颱風來襲，民眾搶購蔬菜、泡麵、罐頭與民生用品，批發市場供貨減少，加上物流配送受阻，價格容易短時間急升。若颱風造成農損，更可能讓高菜價持續數周。這類供給面的衝擊，本來具有暫時性，但若缺乏妥善調節，便可能演變為全面性的通膨壓力。

更值得警惕的是食安事件帶來的連鎖反應，當某些食用油遭懷疑涉及致癌風險，消費者自然轉向其他品牌，食品業者也必須更換原料、重新檢驗、重新包裝甚至回收產品，這些額外成本最後往往反映在商品售價上。從歷次食安事件可以發現，真正昂貴的不只是回收成本，而是社會信任遭到破壞後所付出的經濟代價。消費者不敢買、業者不敢賣、市場重新建立信任需要很長時間，而這段期間物價往往更加不穩定。

政府不能把每一次漲價都歸因於國際情勢，也不能把每一次物價波動都視為市場自然調節。真正成熟的治理，應該是在危機尚未全面爆發之前，就建立完整的預警與調節機制。今天面對的不是單一因素，而是通膨、極端氣候、國際供應鏈變動與食品安全風險交互影響的新局面，治理思維也必須跟著升級。

首先，政府應建立跨部會物價穩定指揮平台，而不是各部會各自處理。主計、農業、經濟、交通、衛福及公平交易等單位應共享即時資訊，掌握各類民生物資庫存、物流狀況、批發價格及零售價格，一旦出現異常，即可快速啟動調節措施，而非等到價格全面飆升才開始查價或要求業者說明。

其次，農產品供應必須建立更具韌性的調度系統。颱風造成局部災損並不可怕，可怕的是不同產區之間缺乏快速調配能力。政府可善用冷鏈物流、契作制度及大型批發市場資訊平台，讓受災較輕地區快速補足供應，同時適度運用進口調節，避免市場因短暫缺貨而出現過度炒作。

更重要的是，政府應重新檢討現行消費者物價監測方式。今天科技已能透過即時交易資料、大型零售通路與電子支付資訊掌握市場變化，物價監測不必再只是事後統計，而可以成為提前預警的治理工具。當某類商品價格異常上升，即可立即分析原因，判斷究竟是供應不足、物流受阻、原料上漲，還是市場炒作，讓政策能夠精準即時介入，而不是事後補救。

物價不是冷冰冰的統計數字，而是人民每天最真實的生活感受。一碗麵、一份便當、一瓶食用油、一把青菜，都代表著家庭的生活壓力。當消費者物價指數持續攀升、颱風威脅供應、食安事件衝擊信心，政府更應展現前瞻治理能力，而不是等危機發生後才倉促滅火。穩定物價不是要求所有商品永遠不漲，而是在面對多重風險交會時，建立一套能夠預警、調節、監督與恢復信任的完整制度。唯有如此，人民才能對市場有信心，企業才能安心經營，台灣的經濟韌性也才能真正經得起下一場風雨的考驗。