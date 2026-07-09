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聯合報黑白集／小心，民眾正看著你們
距大選還有五個月，選戰已打得不可開交，不少政務官都下鄉助選。上周末，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀去新竹市幫綠營莊競程站台，兩人的車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上，大剌剌地壓著行人穿越道。這一幕，被目擊民眾拍照錄影並放上Threads平台，再經媒體轉載，引起熱議並遭告發。
鄭英耀先前請假不出席立法院審查會，卻跑到彰化陪綠營候選人陳素月跑行程，已引發一陣撻伐。這回他又在新竹惹議，挨批帶頭違法擋住斑馬線，教長的不光彩紀錄再添一筆。龔明鑫則是臨時替補因毒油案焦頭爛額的衛福部長石崇良上陣，一現身，便被踢爆個大違規。誰教這些政務官平時太不講究規矩！
老實說，對於政黨惡鬥或選舉煙硝，大家都煩透了。鄭英耀和龔明鑫違規慘遭活逮，並不是誰設的局、把的風，就是剛好被路過的民眾撞見拍下，影片一流傳，就串流成民意。更有趣的是，有媒體人呼籲警方應該開單，就有民眾提出線上檢舉；警分局隨即製單，對車主開罰三百至六百元。
儘管被罰的是租賃公司，但兩名部長是惹議當事人，使整起事件出現一種超乎框架的趣味。以前都是「官罰民」，但現在「官員違規與庶民同罪」，民眾一樣可以檢舉違規官員。時代不同了，官員請小心，民眾正看著你們呢！
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