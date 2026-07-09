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聯合報黑白集／小心，民眾正看著你們

聯合報／ 黑白集

立院教育文化委員會上月29日討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長<a href='/search/tagging/2/鄭英耀' rel='鄭英耀' data-rel='/2/224977' class='tag'><strong>鄭英耀</strong></a>（左）請假到彰化視察學校，引發立委不滿。 聯合報系資料照
立院教育文化委員會上月29日討論教育重大議題「校事會議」相關辦法，教育部長鄭英耀（左）請假到彰化視察學校，引發立委不滿。 聯合報系資料照

距大選還有五個月，選戰已打得不可開交，不少政務官都下鄉助選。上周末，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀去新竹市幫綠營莊競程站台，兩人的車輛直接臨停在會場附近轉彎紅線上，大剌剌地壓著行人穿越道。這一幕，被目擊民眾拍照錄影並放上Threads平台，再經媒體轉載，引起熱議並遭告發。

鄭英耀先前請假不出席立法院審查會，卻跑到彰化陪綠營候選人陳素月跑行程，已引發一陣撻伐。這回他又在新竹惹議，挨批帶頭違法擋住斑馬線，教長的不光彩紀錄再添一筆。龔明鑫則是臨時替補因毒油案焦頭爛額的衛福部長石崇良上陣，一現身，便被踢爆個大違規。誰教這些政務官平時太不講究規矩！

老實說，對於政黨惡鬥或選舉煙硝，大家都煩透了。鄭英耀和龔明鑫違規慘遭活逮，並不是誰設的局、把的風，就是剛好被路過的民眾撞見拍下，影片一流傳，就串流成民意。更有趣的是，有媒體人呼籲警方應該開單，就有民眾提出線上檢舉；警分局隨即製單，對車主開罰三百至六百元。

儘管被罰的是租賃公司，但兩名部長是惹議當事人，使整起事件出現一種超乎框架的趣味。以前都是「官罰民」，但現在「官員違規與庶民同罪」，民眾一樣可以檢舉違規官員。時代不同了，官員請小心，民眾正看著你們呢！

社論 黑白集 鄭英耀 石崇良 龔明鑫 違停

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聯合報社論／開了那麼多罰單，衛福部該開幾張給自己？

衛福部再度轉彎，要求所有致癌油相關產品須「全面下架」；短短幾天，中央政策已經三度轉彎。與此同時，衛福部對中上游油品業者祭出重罰，中聯油脂因隱匿挨罰一・六八億元天價，福壽、福懋及泰山三大油廠則開罰三百萬至六百萬元。至於最早自行驗出油品苯駢芘超標的「吹哨者」南僑，則因未在第一時間通報地方政府，也挨罰三百萬元；民眾對此忿忿不平。

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