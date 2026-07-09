經濟日報社論／南韓重押半導體 台灣更需國家戰略

今年6月底南韓總統李在明主持「三大超級項目」發布會，將半導體、實體AI（Physical AI）與AI資料中心列為國家產業升級的三大支柱。圖為南韓半導體廠SK海力士製造的晶圓。路透

今年6月底南韓總統李在明主持「三大超級項目」發布會，將半導體、實體AI（Physical AI）與AI資料中心列為國家產業升級的三大支柱。在半導體投資計畫中，三星與SK海力士將於南韓西南部（光州及全羅圈）推動第二半導體生產基地，兩集團各規劃興建兩座大型記憶體晶圓廠，整體規模合計投資約800兆韓元（約新台幣16.5兆元），以因應AI應用快速擴張所導致的記憶體產能缺口。

除西南部新基地外，南韓亦規劃在忠清圈強化先進封裝與高頻寬記憶體（HBM）後段製程聚落，並同步推動AI資料中心、實體AI與次世代半導體之研發與投資。若將未來十年約1,000兆韓元的AI資料中心投資，以及其他配套計畫一併納入，本次南韓政府及相關企業合計動員的資金規模上看1.2兆美元。此案已非特定單一企業的投資，而是由政府結合企業，配套協調土地、水電與基礎建設等，且由地方承接國家產業發展，並結合AI基礎建設的國家級產業政策。

觀察本次南韓的大規模政策投入，反映出目前全球AI算力需求的成長確實超乎預期，除了帶動邏輯運算晶片如GPU、ASIC等的需求之外，亦因AI代理人（AI Agent）的興起，驅動記憶體市場的成長，甚至因短期需求的暴增，導致記憶體缺貨與價格飆漲。美國品牌大廠Apple甚至為此向美國政府爭取，希望能開放使用中國大陸業者製造的記憶體產品。

也因為AI算力需求持續增加，半導體及AI供應鏈成為各國競相布局的戰略性資源，不只是上游的半導體，也包括中下游的算力模組、伺服器與資料中心。南韓因掌握記憶體相關的產業優勢，欲藉此進一步擴大其領先地位，因此採用激進的國家產業政策。

不過相較於我國而言，南韓的半導體產業結構已高度偏重於記憶體製造。若本次南韓產業政策的投資方向仍以記憶體為主，估計其未來的產業發展恐將更為傾斜，在原屬弱勢的IC設計等領域，勢將更難趕上如美國、台灣、中國大陸等領先國家。而記憶體近期雖有明顯的市場缺口，但仍難改變其景氣循環的特性。預估未來在中國大陸、南韓新投資的記憶體產能投產後，很可能就會浮現此波記憶體景氣的轉折點。

因此，韓國政府趁著景氣高峰期擴大記憶體相關產能投資，固然符合當前AI帶動的市場趨勢，但也可能因此加速記憶體產業景氣循環下行階段的到來，這使得南韓政府的產業政策成為了一場豪賭。

對台灣而言，我國記憶體產業也受惠於本波AI算力投資的熱潮，只是我國記憶體產業在過去十餘年間已逐漸轉型，主要業者皆已轉以利基型產品為主，已非直接競爭對手。但若因記憶體產能大增，進而加速景氣循環周期到來，我國業者目前因AI而來的榮景，可能會因此而趨緩。不過我國業者因以利基型記憶體產品為主，受產業景氣循環衝擊的程度將相對較低。

對其他半導體與AI供應鏈的中下游業者而言，南韓半導體業者所供應的記憶體如HBM等，與我國晶圓代工業者製造的邏輯運算晶片，則屬於互補型產品，更是AI伺服器、資料中心、AI PC等終端製造業者所需的上游零組件。因此，南韓業者擴充記憶體產能，反而對我國其他半導體與資通訊業者有利。

只不過當面對南韓傾國家之力，在既有優勢產業上加大投資，固然可說這是南韓的國家級豪賭，卻也展現南韓政府的決心。不只是南韓，鄰近國家如日本、中國、東南亞國家，甚至是歐美等，也都在當下AI的風潮中，積極規劃投入國家資源，希冀藉此提升國家競爭力。

我國政府雖也推出AI新十大建設，亦已有半導體領域的晶創計畫，但相較於南韓等競爭國，我國在投資規模或產業扶植的力道上，仍有進一步提升的空間。期待政府能召集各界集思廣益，提出更有企圖心的政策，使我國不但掌握此波AI帶來的產業紅利，更進一步能藉此提升國家與產業的長期競爭力。