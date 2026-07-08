經濟日報社論／301風暴下的國家級人權治理

美國總統川普在3月啟動新一輪「301條款」調查，針對全球多國的製造業結構性產能過剩與強迫勞動問題展開審查。(路透)

美國總統川普在3月啟動新一輪「301條款」調查，針對全球多國的製造業結構性產能過剩與強迫勞動問題展開審查。6月宣布擴大「301條款」貿易制裁，以打擊強迫勞動為由，對全球60個經濟體加徵10%至12.5%的懲罰性關稅。台灣雖已簽署台美貿易協定，但因尚未立法限制外國強迫勞動產品進口、執法機制待強化，仍被列入關稅建議名單。

似曾相似的情境回溯到1988年，在雷根總統執政時期，美國通過《綜合貿易暨競爭力法》，設立針對智慧財產權的「特別301條款」及對涉及「不公平對待」相關的貿易障礙進行調查的「超級301」條款，當年此事影響甚大。直到2009年我們才從特別301名單中除名。

現在歷史場景再現，台灣同時面臨「對內治理」與「對外立法」的雙重標準挑戰。美方與國際人權組織針對台灣企業強迫勞動人權產品禁制輸入國內以及美國境內的壓力，再次挑戰台灣企業在這十字路口上，是要升級成為3.0，還是原地徘徊？這場301風暴不只是外部經貿的防禦戰，更是台灣內部勞動體制全面翻修的總體檢。

檢視台灣的產業結構，整體經濟高度仰賴進出口貿易，2025年台灣全年出口總值更創下突破6,000億美元的歷史新高。在國內勞動力短缺的結構限制下，多數製造業仰賴外籍移工或多層供應鏈，這使得電子、紡織、傳統製造等勞力密集產業，更易暴露在國際人權合規的風險之下。國際裁罰案例皆是以國際標準進行嚴格檢核，台灣企業一旦在管理上出現漏洞，就會被扣上高風險的標籤。美國海關CBP在2026年的新制中，將海關審查從過去的「整批貨物」細化到「單一品項交易（HTS-4 碼層級）」。這代表美國海關監管將深入供應鏈源頭，企業即使出口最終產品本身無虞，只要原料或次級供應商涉及高風險來源，仍可能在邊境遭到暫扣檢視。

在此國際競爭力的關鍵時刻，台灣產業正面臨法規、認知與機制的結構性人權治理痛點。勞動法規與國際規範存在顯著落差，台廠多偏重國內法規的形式合規；其次，多數台廠對人權盡職調查仍停留在紙面合約，缺乏全面性的可追溯機制，難以滿足國外海關對「可稽核原始數據鏈」的實質查驗要求。

面對結構性上修法的漫漫長路、但每天營運不能停的壓力下，企盼台灣政府、產業公會與龍頭企業，要積極配合國際法規，在人權盡職調查方面了解自身及供應鏈風險，轉骨升級換得未來國際貿易市場競爭制高點。

最關鍵的國家引擎—政府，須停止被動防禦，推出具有策略視野的國家層級「政策配套措施」與「分級轉型路徑圖」，府院應主導跨部會全面盤點，頒布國家級「分產業、分層級」的人權轉型路徑圖，引導企業從點、線、面串聯起永續經營的人權基礎工程。

其次，立法與行政機關應加速明令禁止有強迫勞動之產品進入台灣，並偕同經貿與勞動部會建立跨部會勞動人權治理平台與機制，進行國際法規審查標準的橫向整合。政府應從國家高度建立跨境聯防平台，避免台灣的治理體系繼續與國際脫節，甚至被認為協助具有強迫勞動來源國的產品洗產地。

最後，面對中小企業資源匱乏的現實，政府應提供獎勵誘因協助，輔以政策研析、深度教育訓練與人權稽核管理的完整配套。透過公私協力強化供應鏈分級管理與數據透明度，並引導社會永續金融財務槓桿上的獎勵或金融優惠配套、降低轉型門檻，將高昂的合規成本轉化為穩固國際訂單的國家資產。

而身居關鍵角色的產業公協會可成為產官之間的橋梁，建立產業指引、協助龍頭企業啟動「以大帶小」模式，透過交流與分享，協助企業汲取實務經驗，連結適當資源，以降低國際貿易門檻。

在ESG 2.0的趨勢之下，全球已將永續與人權合規視為維繫國家供應鏈安全、防堵不公平競爭的最高戰略。企業必須努力合規，但唯有政府展現治理高度、國家部會展現應對速度，以前瞻的配套措施與明晰的轉型路徑全力護航，台灣才能渡過這場301人權風暴的國安危機。