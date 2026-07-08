聯合報社論／李遠的災難變奇蹟，凸顯公廣黨媒化危機

文化部舉辦「空總臺灣當代文化實驗場」國定古蹟修復完工交流會，文化部長李遠（左四）等出席。記者曾學仁／攝影

文化部長李遠日前在立法院備詢，左批「Taiwan Plus是災難」，右轟受補助的國片《功夫》慘敗很傻眼；措詞之重，令人意外。事隔兩天，李遠出席公廣集團活動卻大改口稱「公廣是奇蹟」，請大家原諒他「講錯話」，還說為了保住預算「叫我說什麼都可以」。李遠從「災難」變「奇蹟」的急轉彎，顯示他「見人說人話、見鬼說鬼話」的言不由衷，也暴露政府文化政策的進退失據，更難掩公共媒體根本已經「黨媒化」。

Taiwan Plus為公廣集團一員，是蔡英文時代成立的重點機構，目的在進行國際宣傳。誰料，成立至今花了近百億預算仍定位不清，主管坐領高薪卻頻繁更換，播製內容與台灣沒有太多關係，完全無法發揮預期的國際宣傳效果。李遠批評Taiwan Plus是「災難」，不啻戳破政府無能，民進黨勢必深為不滿，李遠只能忙不迭地道歉賠不是。《功夫》拿了文策院一・五億元補助，結果票房僅四千多萬元，害政府慘賠。文策院的補助政策同樣出自蔡政府「傑作」，李遠又捅到馬蜂窩，也只能道歉「救官位」。

身為「文化人」出身的政務官，李遠原本在立院說了真心話，令人耳目一新；未料其風骨竟連兩天的「保鮮期」都不到，立刻自己下架。而他竟能隨口把「災難」說成「奇蹟」，還說出「叫我說什麼都可以」；為了「五斗米」，需要把自己的尊嚴踐踏到這個地步嗎？或者，在民進黨政府工作，政務官根本沒有說實話的自由？

李遠的取巧與反覆，除凸顯他個人的失格，更暴露政府文化政策的偏歧與公共媒體「黨媒化」問題；公共資源淪為執政黨的工具，還千方百計規避監督。李遠的爭議還不止這樁，在此之前，他就因處理公視董事會的人事改組一意孤行，拒絕依慣例循「政黨協商」確保董監事名單中立，導致在野推薦的八名審查委員集體憤而請辭，公廣董事會提名也深陷僵局。

《公共電視法》今年初三讀修正，刪除過去「董事任期屆滿未及改聘時，可延長職務至新聘董事就任」的「萬年董事」條款，明定董事任期屆滿時即喪失資格。第七屆公視董監事的任期皆於去年五月屆滿，新提名人選又無法過關；依新法，目前公廣董事已是違法延任。但公視董事會卻照常舉行，胡元輝仍以董事長名義出席立法院預算審查會，遭藍委羅智強要求離場。李遠竟稱，根據《財團法人法》，胡元輝仍是合法續任的董事長。問題是，公視並非一般民間財團法人，它適用的是「特別法」的公視法而非普通法，李遠卻連這點「常識」都沒有。李遠拿《財團法人法》為「違法延任」的公廣董事會遮羞，是知法犯法。尤其，公視與華視總經理已雙雙請辭「從缺中」，文化部還讓任滿的董事違法延任，到底要把公廣集團帶到哪裡？ Taiwan Plus是「災難」，李遠扭曲領導的文化部，不也是災難？

公共媒體的設置，目的在擺脫商業束縛為人民發聲，既名之為「公共」，當然要免於政府的干預。所謂公共媒體要與政府有「一臂之遙」，其精神在此。民進黨在野時高呼「黨政軍退出媒體」，但它執政後，卻髒手四伸，一再內定「綠友友」出任董監事，遂行「公共媒體黨媒化」之能事，完全違背公共電視設立之初衷。

當公共媒體淪為當權者的文宣機器與私有封地，而文化部長竟連最後「說真話」的斯文都掃地，這豈止是公廣集團黨媒化的危機，也是國家法治主義的墜落。