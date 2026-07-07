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聯合報黑白集／賴品妤與焦糖哥哥

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前立委<a href='/search/tagging/2/賴品妤' rel='賴品妤' data-rel='/2/149541' class='tag'><strong>賴品妤</strong></a>的新職是「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。 聯合報系資料照
前立委賴品妤的新職是「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。 聯合報系資料照

久未登上媒體版面的「雲豹小公主」、前立委賴品妤，近來發布新職，「台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長」。這個一口氣念不完的頭銜，一看便知不僅和影劇業相關，還管到與泰國交流，來頭不小。

翻開賴品妤履歷，她只擔任過一屆立委。雖然也有新媒體、電競、動漫榮譽職銜，但在「電視劇」或「對泰關係」領域，卻不曾聽聞。媒體說，她過去就是某泰劇鐵粉，常去泰國追星。坐上這職位，堪稱追星族的天花板。

賴品妤不但登峰，還自許能成「台泰商業合作推手，為兩地娛樂圈創造更多火花」。跨界之大，與其「勞工立委」轉型成「綠能大亨」的父親賴勁麟，實不相上下。追星成就，讓萬千娛樂圈粉絲，自嘆弗如。

賴品妤獲重用，是因追星有成，或另有玄機？稍稍推敲，便心領神會。她的最佳資歷絕非「卸任立委」，而是其背後不僅有政商雙棲非同小可的雙親，更是民進黨當權的「新潮流系」。這番「跨界」，當然也就富含濃濃的政治味了。

與此同時，曾是綠營議員及重要網軍的「焦糖哥哥」陳嘉行，最近分享自己求職受挫的心情。焦糖哥哥因爭議多端而難回政壇，要比爭議，賴品妤絕對只多不少，但兩人際遇卻有如雲泥。略改電影魯冰花台詞，「有權人的小孩，什麼都比較會」，道盡一切。

社論 黑白集 賴品妤 焦糖哥哥 賴勁麟

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聯合報社論／食安破口，中央大事化小，地方與業者補漏

國內爆發重大食安風暴，食用油安全把關機制出現破口。一千三百公噸含一級致癌物苯駢芘超標的大豆沙拉油，流向全台二百多家業者；多數致癌沙拉油已製成各類食品或烹調菜餚，被消費者吃進肚裡，受害民眾難以計數。民眾擔心繼續吃到致癌沙拉油食品，部分業者已主動下架遭波及的食品，地方政府更積極稽查中鏢的下游廠商、店家、餐廳與學校。可議的是，負責全民健康的衛福部卻想大事化小，一度拒絕公布問題油流向，甚至刻意淡化沙拉油的致病風險。

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