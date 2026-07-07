聯合報社論／食安破口，中央大事化小，地方與業者補漏

中聯油脂生產的大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，食安疑慮持續延燒，有致癌疑慮的問題油全面下架，部分賣場並貼出公告，指引消費者憑發票退款、補償。 記者許正宏／攝影

國內爆發重大食安風暴，食用油安全把關機制出現破口。一千三百公噸含一級致癌物苯駢芘超標的大豆沙拉油，流向全台二百多家業者；多數致癌沙拉油已製成各類食品或烹調菜餚，被消費者吃進肚裡，受害民眾難以計數。民眾擔心繼續吃到致癌沙拉油食品，部分業者已主動下架遭波及的食品，地方政府更積極稽查中鏢的下游廠商、店家、餐廳與學校。可議的是，負責全民健康的衛福部卻想大事化小，一度拒絕公布問題油流向，甚至刻意淡化沙拉油的致病風險。

中聯油脂四月製造的大豆沙拉油含苯駢芘超標，是下游廠商南僑六月自主檢驗時發現的。衛福部食藥署把關鬆散，後知後覺，形成監管漏洞。事件延燒不止，則是因為食藥署的處理態度消極保守，加深社會不安。台北市與台中市政府攜手食安聯防，合作比對批號並預防性下架；食藥署卻說第二層產品不必下架、不要肉搜。若干廠商主動公布並下架疑慮產品時，食藥署更急著全面蓋牌。中央比不上地方政府的積極任事，亦不如廠商的誠懇負責，甚至不願讓訊息透明化，當然無法消弭民眾的食安疑慮。

食藥署死守食品違規案件產品處理原則，要求第一層產品的油品回收；問題油製成的雞塊、沙拉醬等「第二層產品」，則不必下架，也不公布名單。直到被民眾罵翻，食藥署才改口宣布，使用該批沙拉油比率逾兩成的第二層產品，須預防性下架檢驗，使用不到兩成的食品也須公告品項類別。台北市長蔣萬安疾呼食安沒有蓋牌空間，並力促中央公布名單後，食藥署才公布二五七家受影響業者名單；至於對夜市和小吃店等的自主揭露，只表態「樂見其成」。

食藥署原先主張致癌沙拉油第二層製品不必下架，理由是：問題油經過加工與烹調製成沙拉醬、洋芋片、烘焙食品或餐廳菜餚後，苯駢芘已「大幅稀釋」，對人體健康「風險極低」，因此相關食品可以繼續販賣和上桌。這種態度，不僅是科學的傲慢，更是推諉卸責、欲蓋彌彰的心態。身為全國最高食安把關機關，衛福部的邏輯其實無法說服民眾，其真正目的，無非在遮掩及迴避政府的責任。

《食品安全衛生管理法》對食品中的殘留農藥、動物用藥，甚至受放射能汙染，都有安全容許量。但對食品中含有毒或有害人體健康之物質時，則明確規定，不得製造、加工、調配、販賣，甚至不得作為贈品或公開陳列。食藥署卻打馬虎眼說，苯駢芘稀釋後就沒問題，那我們還需要這部食安法嗎？衛福部長石崇良也說，他一開始也「覺得怪怪的」，但還是按現有制度做。但衛福部與食藥署是食安法的中央主管機關，卻在重大食安事件爆發後公開帶頭並鼓勵違反食安法，實在不可思議。

食品檢驗有客觀的科學標準，食品安全也應有嚴謹的把關機制，但民進黨政府面對食安議題一貫採取政治標準。民進黨在野時，對於食品驗出有害物質高喊「零檢出」；執政後，卻說「零檢出」不科學。蔡政府對萊克多巴胺殘留要求「接軌國際」，賴政府對苯駢芘超標則堅稱第二層製品風險極低；民進黨政府對食品含有害物質的容許量，只根據「政治風險」隨意調整。

民以食為天。諷刺的是，面對食安風暴，中央處置落後地方政府，甚至被地方政府推著跑。衛福部和食藥署似乎只想蓋牌控制受害範圍，而不是提供資訊協助民眾避雷；似乎急著止血停損，而不是化解民眾食安焦慮。有這樣雙標的衛福部，民眾如何能吃得安心？