經濟日報社論／虛擬資產開啟金融新國力

立法院日前三讀通過《虛擬資產服務法》，象徵我國正式建立虛擬資產專法監理制度，這不僅是金融法制的重要里程碑，更代表台灣開始與國際接軌。路透

立法院日前三讀通過《虛擬資產服務法》，象徵我國正式建立虛擬資產專法監理制度，這不僅是金融法制的重要里程碑，更代表台灣開始與國際接軌。然而，立法完成只是第一步，真正的挑戰在於未來子法如何設計，以及政府是否能將虛擬資產提升至國家金融戰略層次，而非僅視為金融監理議題。

近年國際虛擬資產監理已形成共同方向。金融行動工作組織（FATF）要求建立虛擬資產服務提供者（VASP）許可制度，落實客戶審查（KYC）及「Travel Rule」；國際證券管理機構組織（IOSCO）強調市場透明、資訊揭露與投資人保護；國際清算銀行（BIS）則提出「相同風險、相同業務、相同監理」原則。我國《虛擬資產服務法》建立許可制度、反洗錢及業者治理架構，大致符合國際監理趨勢，值得肯定。

但若與主要國家相比，我國制度仍有改善空間。歐盟《MiCA》已建立加密資產白皮書、穩定幣準備金、跨境護照及完整投資人保護制度；新加坡《Payment Services Act》採風險導向監理，兼顧創新與安全。

此外，日本《資金決濟法》要求客戶資產信託保管及冷錢包管理；香港《AMLO》透過發牌制度吸引國際合規業者；韓國《Virtual Asset User Protection Act》更建立市場操縱禁止及投資人賠償機制。反觀我國，穩定幣監理、代幣化資產、去中心化金融（DeFi）、跨境平台管理及投資人救濟制度，仍有待未來子法進一步完善。

因此，主管機關即將制定的十項子法，不應只是行政細則，而應成為建構國際競爭力的關鍵。首先，應建立風險導向監理，依不同業務採取分級管理；其次，導入科技監理（SupTech），運用區塊鏈分析及人工智慧提升監理效率；第三，完善投資人保護制度，包括資訊揭露、客戶資產隔離保管、適合度管理及保險機制；第四，建立跨境監理合作與執法機制，強化與主要司法管轄區的資訊交換及司法互助。

值得注意的是，《虛擬資產服務法》雖能提升合法交易平台的治理品質，但無法解決虛擬資產詐騙。近年多數詐騙案件來自假投資平台、社群媒體、LINE投資群組及境外交易所，犯罪集團利用跨境資金流動及去中心化錢包迅速移轉資產，即使國內業者全面納管，也難以遏止。

因此，政府應建立涉詐錢包黑名單、異常交易即時通報、跨境司法合作及快速凍結機制，並結合區塊鏈分析技術與人工智慧，提高打擊詐欺的效率。

更重要的是，行政院應將《虛擬資產服務法》定位為國家數位金融戰略，而非單純金融監理法規。政府正積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，但全球資產管理已由傳統股票、債券及基金，逐步擴展至代幣化資產、穩定幣、數位證券及其他數位金融商品。虛擬資產不再只是新興投資工具，而是未來資產管理的重要組成。

虛擬資產是台灣建構亞洲資產管理中心的重要拼圖，政府應建立跨部會數位資產政策協調機制，整合金融監督管理委員會、中央銀行、法務部、數位發展部及國家發展委員會，共同推動數位金融發展藍圖，讓監理、安全、科技與產業政策相互配合。

唯有透過完善的子法設計、與國際接軌的監理制度，以及兼顧創新與風險管理的政策思維，台灣才能將《虛擬資產服務法》的立法成果，轉化為推動亞洲資產管理中心與數位金融發展的新契機，在全球金融科技競爭中占有一席之地。