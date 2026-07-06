經濟日報社論／全球AI治理 台灣不能缺席

聯合國（UN）首屆「AI治理全球對話」在本月6、7日於日內瓦舉辦，各國政府、科技業者、研究機構和民間團體齊聚一堂，討論AI治理、安全、創新和國際合作。這場會議恐尚難訂出全球性共通規則，卻可能成為全球建立AI治理架構的起點。AI示意圖。 路透

聯合國（UN）首屆「AI治理全球對話」在本月6、7日於日內瓦舉辦，各國政府、科技業者、研究機構和民間團體齊聚一堂，討論AI治理、安全、創新和國際合作。這場會議恐尚難訂出全球性共通規則，卻可能成為全球建立AI治理架構的起點。

聯合國依據2024年通過的《全球數位協議》成立這個全球對話機制，並和聯合國「AI獨立國際科學專家小組」相互配合。獨立於政府的科學專家小組負責評估AI的發展、效益和風險，全球對話則讓各國政府和各界根據科學證據，討論治理方向。

這次聯合國對話，與英國布萊切利園（Bletchley Park，2023）、首爾(2024)、巴黎(2025)、新德里(2026)等一系列AI高峰會不同。過去幾場峰會多半由少數國家主辦，政治關注度較高，也為各國催生安全研究所、投資承諾和合作計畫。聯合國的優勢則在於正當性：所有國家都能參與，而非只由掌握模型、晶片和算力的強國決定規則。

AI已不只是新科技，且正演變為國力競爭的一環。先進晶片、運算能力、雲端服務和資料，都關係到國家安全和產業競爭力。美國政府日前一度以國安疑慮為由限制外國使用Anthropic最新模型。法國總統馬克宏對此不惜公開批評美國，強調川普政府不能把最先進的AI據為己有。

但AI治理若只談國安，也可能走向另一個極端。當諸多問題都被拉高到國安層級，合作範圍只會縮小，透明度也會降低，各國容易分裂成壁壘分明的陣營。據英國金融時報報導，美國目前正與多家AI公司協商自願性規範，最快下周發布，未來也可能將這套架構納入美國盟友，形成一套以美國標準為核心的「全球架構」。但聯合國全球對話真正該追求的，不是要求所有國家採用同一套制度，而是讓不同制度仍能互通，維持科學合作、貿易往來和跨境互信。

台灣居於AI晶片和伺服器供應鏈的核心，也是這波AI投資熱潮的主要贏家。然而，在國際AI治理上，台灣幾乎沒有話語權。全球一面依賴台灣生產先進晶片，一面卻可能在沒有台灣充分參與下，決定晶片、模型、算力和資料的使用規則。

台灣既非聯合國成員，與其鑽研聯合國能給台灣多少國際參與空間，不如反問：除了供應鏈，台灣還能為國際AI治理貢獻什麼？

攸關全球AI治理的議題還有很多，也有台灣可以著墨的方向。就在大會登場之前，聯合國AI獨立科學專家小組發出第一份報告摘要，其中一個要點指出，全球有超過7,000種語言，但現有AI模型卻只涵蓋其中一小部分，部分語言的機器翻譯更錯誤百出，甚至可能影響疾病診斷和治療決策，可見全球AI治理不能只關注最先進模型是否安全，也不能忽略語言差異，以及各國是否具備評測能力。

對台灣而言，政府、學界和產業界應整合資源，持續充實繁體中文與本地語料，並建立符合台灣法律、歷史與社會文化的評測標準，檢驗國際AI模型是否能正確理解台灣的用語、制度和社會脈絡，避免產生錯誤或偏見。這不僅是文化保存問題，也攸關公共安全，以及台灣能否在AI時代保有數位自主。

首屆聯合國全球對話最起碼提供一個各國都能提出意見的平台，避免AI治理淪為少數科技強國和大型企業之間的權力競逐。OpenAI執行長奧特曼日前投書英國金融時報，呼籲建立「全球架構」，制定標準並提供獨立公正的AI能力與風險分析，他認為唯有如此，AI帶來的好處才可能廣泛普及。此呼籲恰與聯合國AI獨立科學專家小組的定位遙相呼應，差別在於，業界領袖心中的「全球架構」，究竟該由聯合國主導，還是由少數大國主導的自願性規範來定義。

聯合國平台的價值，不在於只結合理念相近的國家，而在於盡可能擴大國際AI合作的空間。這場對話能否促使各國進一步合作，還是只能坐視AI淪為分裂世界的工具，將是真正考驗的開始。