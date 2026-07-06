聯合報黑白集／李遠沒收小野的道歉

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文化部長李遠為「Taiwan Plus是災難」道歉，外界懷疑有黨內壓力。聯合報系資料照

文化部長李遠日前在立法院備詢時，以「個人身分」向納稅人道歉，他直言Taiwan Plus是個「災難」，國片「功夫」票房慘賠讓他傻眼。一句「個人道歉」，非但未能平息爭議，反倒留下更多疑問，站在國會殿堂備詢的，究竟是作家小野，還是部長李遠？

李遠答詢時解釋，「災難說」其實是「文學性描述」，流露出作家的感性；但隔兩天出席公視場合，李遠又改口稱，「希望大家原諒我說錯話」，甚至表示「為了保住預算，叫我講什麼都可以」，彷彿又換回部長的政治角色。

作家可以針砭時事，部長卻必須為政策負責，尤其機關首長發言代表政府立場，前後應具有一致性，豈能昨天用作家小野的身分掩飾，明天再以李遠的官位卸責？

「功夫」拍攝成本約三億元，政府預算總計挹注超過一點五億元，結果票房回收不到四千七百萬元，納稅人是最大輸家。號稱國際影音平台的Taiwan Plus已耗資九十八億公帑，宣傳成效長年遭受質疑，花的都是民脂民膏。兩案燒掉近百億元，所謂「錯誤的政策比貪汙更可怕」，文化部難辭其咎，不是一句道歉就了事；何況道歉後又改口，完全沒誠意。

真正的災難，不只是「功夫」和Taiwan Plus，而是這位主導國家文化政策的部長一遇壓力就角色錯亂、出爾反爾，不僅沒收小野的道歉，也賠掉李遠的公信力。

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